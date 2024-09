In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alberto Gilardino e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 28 settembre allo stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Genoa - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Genoa - Juve bet365 Sisal William Hill Kenan Yildiz segna nell’incontro 4.00 4.00 3.50 Risultato esatto 1-0 Juventus 5.50 5.00 5.00 over 3,5 4.50 4.00 4.00

Come scommettere su Genoa – Juventus: analisi match e pronostici

Dopo tre pareggi consecutivi, per giunti tutti a reti bianche, la Juventus di Thiago Motta deve tornare a volare. L’obiettivo dei bianconeri è vincere in casa dell’ostico Genoa e riprendere la rincorsa al primo posto. Un successo, oltretutto, darebbe brio anche in ottica UEFA Champions League, in previsione della difficilissima sfida in casa del Lipsia.

Dall’altro lato, però, la truppa genoana non sembra in vena di regali. Anzi, la squadra di Gilardino arriva al match con il dente avvelenato, dopo la sconfitta ai rigori nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria e i recenti K.O. in campionato contro Venezia e Verona. L’impressione, però, è che i liguri abbiano perso tantissimo dopo le cessioni di Retegui e Gudmundsson.

Probabili formazioni Genoa vs Juve

Per i pronostici Genoa – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Gollini, Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovsky, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino.

Gollini, Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovsky, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; N. Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, Kenan Yildiz è sempre più leader

Il numero 10 sulle spalle e non sentirne il peso. L’enfant prodige Kenan Yildiz sta diventando sempre più un punto di riferimento della nuova Juventus di Thiago Motta e dopo il primo gol in formato europeo, cerca anche la prima gioia in questa edizione della Serie A (dopo le due reti della passata stagione). Nel mirino c'è proprio il Genoa, con buona pace di Gollini e compagni.

Scommessa 1; Yildiz segna durante l’incontro: 5,00 con bet365

I bianconeri possono vincere anche…di corto muso

Tris o niente. Questo il paradosso della Juventus di Thiago Motta, che nelle gare in cui ha vinto ha realizzato sempre 3 gol (contro Como, Verona e PSV), rendendosi poi protagonista di tre scialbi pareggi a reti bianche (che comunque hanno ancora palesato la forza della retroguardia). La Juve, questa l'impressione, non conosce mezze misure, ma contro il Genoa potrebbe esserci un ritorno all'antico e alle vittorie per 1-0 tanto care all'ex Massimiliano Allegri. Puntiamo con i nostri pronostici Genoa - Juventus, insomma, ad un successo di misura a tinte bianconere.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Juventus: 5,50 con Sisal

Genoa-Juventus potrebbe essere gara all’insegna di tanti gol

Il Genoa ha subito tanto fino a qui (7 gol in cinque gare) e allora Vlahovic e compagni potrebbero approfittarne. Dall'altro lato, come successo contro il PSV, la retroguardia bianconera potrebbe mostrare qualche lacuna di troppo in caso di largo vantaggio, aprendo così la strada ad attaccanti prolifici come il genoano Pinamonti secondo il nostro pronostico Genoa - Juve. Interessanti, così, le quote relative all'over 3,5.

Scommessa 3; over 3,5: 4,00 con William Hill