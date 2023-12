In questo articolo è possibile consultare i pronostici Genoa - Inter, quote dei bookmaker online e info utili dei nostri esperti per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’ultima trasferta del 2023 per i nerazzurri.

L’Inter saluterà il 2023 al Marassi di Genova, dove verrà ospitata dai rossoblu in una non troppo complicata (almeno sulla carta) partita in trasferta.

I nostri pronostici Genoa – Inter

Il nostro pronostico Genoa - Inter bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 0-3 Inter 11.00 12.50 11.00 Marcus Thuram marcatore dell’incontro 2.87 2.75 2.80

Come scommettere su Genoa – Inter: analisi match e pronostici

L’Inter vuole chiudere l’anno con l’ennesima vittoria e laurearsi così campione d’inverno. Il Genoa dopo aver rallentato la Juve e vinto in Emilia Romagna a casa del Sassuolo, sogna di mettere i bastoni tra le ruote a un'altra grande.

Probabili formazioni Genoa - Inter

Per i pronostici Genoa – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck/Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una macchina da guerra

Non c’è stata una partita in questo campionato nella quale l’Inter non sia andata a segno. Con 41 reti fatte e soltanto 7 subìte, la squadra allenata da Simone Inzaghi è una vera e propria macchina da guerra. Per questo motivo i pronostici Genoa – Inter, indicano i nerazzurri come probabile squadra vincente nella trasferta di Genova.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

L’Inter per il titolo d’inverno

Conquistando la vittoria numero 15 in campionato, i nerazzurri si laureerebbero campioni d’Inverno senza dove per forza attendere l’esito della partita della Juventus contro la Roma. La stagione scorsa, a fregiarsi di questo particolare “titolo” fu il Napoli di Luciano Spalletti, che il successivo maggio vinse il suo, storico, terzo scudetto. L’Inter spera di continuare questa tradizione conquistando tre punti sul campo del Genoa. Ed i pronostici Genoa - Inter sono con i nerazzurri.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Inter: 12,50 con Sisal

La continuità del francese

Pur avendo realizzato solo 7 reti in campionato, Marcus Thuram è sempre sugli scudi per la sua continuità. Molto mobile in avanti, il numero 9 francese spesso è una vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie ed è capace di far venire il mal di testa anche alle retroguardie più esperte. Autore finora di 6 assist per i compagni, vista la non propriamente insuperabile difesa dei liguri, i pronostici Genoa – Inter indicano il transalpino come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Marcus Thuram marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill