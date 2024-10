In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa - Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alberto Gilardino e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di mercoledì 30 ottobre allo stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Genoa - Fiorentina

Il nostro pronostico Genoa - Fiorentina bet365 Unibet William Hill Vittoria Genoa 4.20 4.40 4.33 Primo Tempo/finale Fiorentina/Pareggio 15.00 13.00 15.00 Over 4,5 6.50 8.00 6.00

Come scommettere su Genoa – Fiorentina: analisi match e pronostici

Situazione complicatissima per il Genoa, alle prese con un numero impressionante di infortuni e con una classifica che si fa sempre più allarmante (ultimo posto in coabitazione con il Venezia). Con un Balotelli in più in rosa, i liguri hanno assoluto bisogno di un successo per mettersi alle spalle la recente sconfitta contro la Lazio, la quinta in questo campionato.

Tutt'altra musica per la sempre più convincente Fiorentina di Mister Palladino. La compagine viola ha agganciato il treno per il quarto posto (16 punti con Atalanta, Lazio e Udinese) e può guardare con fiducia al futuro, alla luce degli undici gol realizzati nelle ultime due giornate contro Roma e Lecce.

Probabili formazioni Genoa vs Fiorentina

Per i pronostici Genoa – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (4-4-1-1): Leali, Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Thorsby; Thorbsy; Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

Leali, Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Thorsby; Thorbsy; Pinamonti. Allenatore: Gilardino. FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Genoa deve vincere, senza se e senza ma

La squadra di Gilardino non può rimandare l’appuntamento con la vittoria. In attacco, alla luce delle assenze di Vitinha ed Ekuban e con un Balotelli ancora non prontissimo, tutto il peso è sulle spalle di Pinamonti, mentre a centrocampo si spera nel recupero-lampo di Badelj. La formazione non è quella tipo (mancano anche Malinovsky, Messias e Gollini), ma secondo i nostri pronostici Genoa - Fiorentina è gara che i padroni di casa riusciranno a vincere, anche se con un po’ di fatica.

Scommessa 1; vittoria Genoa: 4,20 con bet365

Genoa-Fiorentina, colpo su colpo. Alla fine sarà “X”?

Il Genoa ha bisogno di una prova d’orgoglio, ma la Fiorentina sta vivendo un momento da incorniciare. Dal passaggio alla difesa a 4, i toscani sembrano letteralmente rigenerati: in attacco c’è un Moise Kean in grande spolvero, supportato dall’ottimo Colpani e da un centrocampo guidato dall’ex romanista Bove (a proposito, da monitorare le condizioni di Cataldi). Viola in grande forma, ma per la nostra previsione alla fine sarà pareggio: la Fiorentina, però, chiuderà il primo tempo in vantaggio.

Scommessa 2; Primo Tempo/finale Fiorentina/Pareggio: 13,00 con Unibet

Sfida senza esclusione di colpi

L’attacco viola fa paura, quello genoano vuole rinascere. Le due difese, soprattutto quella dei padroni di casa (20 gol subiti), non sono il meglio che la Serie A possa offire. Alla luce di questi elementi, secondo i nostri pronostici Genoa - Fiorentina è gara che sarà caratterizzata da almeno 5 gol totali. Insomma, ci sarà da divertirsi

Scommessa 3; over 4,5: 6,00 con William Hill