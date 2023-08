In questa pagina è possibile consultare i pronostici Genoa - Fiorentina ed i consigli utili per scommettere sulla prima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le loro migliori quotazioni, consigli e pronostici Genoa - Fiorentina per scommettere sul posticipo serale della prima giornata di Serie A.

Il Genoa contro il tabù Fiorentina. La squadra di Firenze è la vera bestia nera dei grifoni la squadra di Firenze, contro cui il Genoa ha la più bassa percentuale di successi. La squadra di Alberto Gilardino, al suo esordio assoluto come allenatore in serie A, non pareggia la prima gara interna in Serie A dal 2-2 contro l’Atalanta nel 2011. Da allora per i grifoni 4 vittorie e 1 sconfitta in cinque debutti stagionali al Marassi.

Sette successi e cinque sconfitte invece per i viola, leggermente favoriti per i bookmakers.

Gilardino dovrebbe confermare il 3-5-2. Il tecnico sta valutando la conferma di Vasquez a sinistra, con Dragusin spostato a destra e Vogliacco centrale, davanti all'estremo difensore Martinez. Lo stesso terzetto difensivo provato in Coppa Italia. In mezzo via libera per il nuovo arrivato Thorsby dall’inizio, con Hefti e Martin sulle fasce. Completano il reparto Frendrup e l'ex della partita Badelj in regia. Davanti, a supportare Retegui, ci sarà il talentuoso islandese Gudmunsson.

Per la trasferta di Genova l’allenatore viola Vincenzo Italiano può contare quasi su tutti gli effettivi, ad eccezione di Castrovilli, Pierozzi e Barak. La probabile formazione viola vedrà Terracciano tra i pali, davanti a lui Dodò, Milenkovic e Ranieri. Sulla corsia di sinistra Parisi potrebbe spuntarla su Biraghi. In mezzo Arthur e Mandragora, sulla trequarti ecco schierati Sabiri, Ikonè e Bonaventura. In avanti Nzola potrebbe essere il titolare, anche se bisogna capire come sta. In ottima forma Kokorin, che insieme a Jovic è quello che sta meglio.

Si giocherà alle 20.45 del 19 Agosto e verrà trasmessa da Zona DAZN 1 e Sky, canale 214.

I nostri pronostici per Genoa – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Genoa vs Fiorentina bet365 Sisal William Hill Vittoria Fiorentina 2.20 2.20 2.25 Primo Marcatore Mateo Retegui 6.50 7.50 7.00 Pareggio 3.25 3.25 3.25

Come scommettere su Genoa Fiorentina

La prima giornata di campionato si apre con un match difficile da decifrare e due squadre tendenzialmente equilibrate. I pronostici Genoa - Fiorentina non sono i più facili da elaborare, soprattutto non avendo a disposizione statistiche e risultati da confrontare trattandosi della prima partita di campionato. Non resta che confrontare le quote dei top siti scommesse in Italia per estrapolare un pronostico più accurato.

Viola favoriti

La viola leggermente favorita sui grifoni che però non vorranno certamente sfigurare il giorno del loro ritorno in Serie A. Importante per i pronostici Genoa - Fiorentina può essere il fattore campo, sebbene la squadra di Italiano sia favorita, bisogna pur considerare che inizierà il campionato fuori casa.

Scommessa 1: vittoria Fiorentina: 2,20 con bet365

Nel segno di Retegui

Occhi puntati su Mateo Retegui, che durante il mercato estivo era stato anche accostato alla Fiorentina. Subito a segno con una doppietta in Coppa Italia nel 3-2 contro il Modena, l’attaccante azzurro farà sicuramente di tutto per andare a segno anche nella prima partita in Campionato di fronte al suo pubblico.

Scommessa 2: Mateo Retegui primo marcatore 2: 7,50 con Sisal

La bolgia del Marassi

Sarà un Marassi tutto esaurito quello che accoglierà la Fiorentina. Nello stadio genovese ci saranno infatti più di 33.000 spettatori, la stragrande maggioranza di fede genoana. Oltre 2000 invece i tifosi ospiti, pronti al primo esodo stagionale per seguire i propri beniamini.

Sarà un ambiente caldissimo quello che accoglierà i viola. Dopo soltanto un anno di serie B, il club più antico d’Italia ritorna di nuovo nel calcio che conta. Per entrare in quella bolgia, la Fiorentina dovrà prepararsi al meglio. L'aspetto trasferta è sempre uno fondamentale per il risultato di una partita, potrebbe a tal proposito giocare un ruolo chiave nei pronostici Genoa - Fiorentina.

Scommessa 3: Pareggio: 3,25 con William Hill