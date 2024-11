In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa - Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa - Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Patrick Vieira e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 24 novembre allo stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Genoa - Cagliari

Il nostro pronostico Genoa - Cagliari bet365 Unibet William Hill Pareggio 3.10 3.30 3.20 Over 2,5 2.20 2.10 1.70 Vittoria Genoa 2.60 2.60 2.60

Come scommettere su Genoa – Cagliari: analisi match e pronostici

Scontro salvezza da non perdere, in tutti i sensi. La sfida del Ferraris desta grande curiosità perché segna l’esordio sulla panchina ligure di Patrick Vieira, ingaggiato (un po’ a sorpresa) al posto dell’ottimo Alberto Gilardino. Ovviamente, come ogni scontro salvezza, la sconfitta non è da mettere nemmeno in conto: entrambe le squadre sono a quota 10 punti e vogliono confermarsi fuori dalla zona retrocessione, ma per questo devono sperare nelle mancate vittorie di Monza e di Venezia e Lecce (protagonisti di un accesissimo scontro diretto).

Stessi punti, ma situazione diverse per le due squadre: gli ospiti possono fare affidamento sulla rosa al completo, i padroni di casa si ritrovano ancora una volta a fare i conti con un'infermeria in formato extralarge (Malinovskyi rientrerà solo a fine campionato, mentre Vitinha e Messias appaiono sulla via del recupero).

Probabili formazioni Genoa vs Cagliari

Per i pronostici Genoa – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Leali, Vogliacco, Vasquez, Bani; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Leali, Vogliacco, Vasquez, Bani; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Vieira. CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola. Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gara equilibrata: un punto a testa per la salvezza

Il Genoa deve riorganizzarsi dopo l’inaspettato esonero di Gilardino. Il Cagliari, invece, potrebbe anche accontentarsi del secondo pareggio consecutivo, per mettersi così alle spalle la precedente serie di tre sconfitte consecutive. Secondo il nostro pronostico Genoa-Cagliari è gara destinata a concludersi con il più classico dei pareggi. Un punto che non sa di rivoluzione, ma cui ripartire.

Scommessa 1; pareggio: 3,10 con bet365

Genoa - Cagliari, almeno tre gol al Ferraris

A confronto due squadre dalle difese ballerine: sia liguri che sardi hanno incassato 22 gol, facendo meglio solo di Verona e Como. A questo dato bisogna aggiungere la presenza in attacco dell'intraprendente Pinamonti (nella ripresa ci sarà anche Balotelli), dall'altro la fantasia di Viola (o Gaetano in alternativa) e la potenza fisica di Piccoli. Per questo motivo, per la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno 3 gol.

Scommessa 2; over 2,5: 2,10 con Unibet

Genoa leggermente favorito: alla fine saranno tre punti preziosi

Insolitamente, considerando i pronostici delle precedenti gare, questa volta il Genoa viene considerato favorito dai bookmakers. Nonostante il cambio di guida tecnica (e la relativa confusione) e i tanti infortuni, la squadra di casa propone comunque una serie di elementi niente male. In difesa ecco i centrali Vogliacco e Bani, mentre a centrocampo tutto passa per i piedi di Badelj e Frendrup. In attacco chance per Jeff Ekhator, classe 2006 italo-nigeriano che non può sbagliare in previsione dei ritorni degli infortunati. La squadra c'è, per questo per i nostri pronostici Genoa - Cagliari è gara che i liguri riusciranno a vincere.

Scommessa 3; vittoria Genoa 2,60 con William Hill