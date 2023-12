In questo articolo si possono confrontare i pronostici Frosinone - Torino dei nostri esperti e consultare i consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita prevista per ora di pranzo al Benito Stirpe di Frosinone.

Sarà la partita tra i giallazzurri e i granata il match che aprirà di fatto la domenica calcistica. Il turno è valido per la quindicesima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Frosinone - Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Frosinone - Torino bet36 Sisal William Hill Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo 4.00 3.80 3.50 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 5.80 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.25 3.00 3.00

Altre info, quote e pronostici Frosinone - Torino possono esser trovati sui siti scommesse online ufficiali dei bookmaker. In più i lettori hanno la possibilità di approfondire l'argomento

visitando la nostra pagina dedicata ai migliori bonus benvenuto scommesse online

consultando la nostra guida al codice promozionale Sisal alla registrazione, bonus e palinsesto dell'operatore.

Come scommettere su Frosinone – Torino: analisi match e pronostici

Il Frosinone deve mettersi alle spalle la sconfitta per 3 a 1 subìta dal Milan a San Siro, e vuole provare a vincere la quarta gara consecutiva in casa. Il Torino, dopo aver battuto per 3 a 0 l’Atalanta, è pronto a vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei ciociari, che lo scorso 2 novembre si imposero per 2 a 1 al Grande Torino.

Probabili formazioni Frosinone - Torino

Per i pronostici Frosinone – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic.

Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci/Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare San Siro

Gli uomini allenati da Di Francesco vogliono lasciarsi la sconfitta contro il Milan alle spalle e proseguire con i risultati utili tra le mura amiche. La partita, secondo i pronostici Frosinone - Torino, può essere un’ottima occasione per i ciociari per cercare l’ennesima vittoria davanti al loro pubblico.

Scommessa 1; Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo: 4,00 con bet365

Il Toro per avvicinarsi all’Europa

Il Toro non vince in trasferta dalla partita di Lecce datata 28 ottobre. Gli uomini di Juric sono reduci da una prestazione maiuscola contro l’Atalanta, che sono riusciti a battere con il rotondo risultato di 3 a 0. Dopo un periodo di appannamento il Torino sembra aver finalmente trovato continuità, e contro il Frosinone i granata faranno di tutto per portare a casa un risultato utile. Ecco perché alcuni pronostici Frosinone - Torino suggeriscono un pareggio tra le due squadre.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Il colombiano ci ha preso gusto

Dopo diverse giornate a secco, Duvan Zapata è andato di nuovo a segno in Serie A, e proprio contro la sua ex squadra. L’attaccante del Torino, autore di una doppietta contro l’Atalanta, vuole cavalcare l’onda e cercare di andare a segno anche nella partita contro il Frosinone. Ecco dunque che Zapata è tra i favoriti dalle quote marcatore Frosinone - Torino.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill