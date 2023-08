In questo articolo i lettori possono consultare gli ultimi pronostici Frosinone - Napoli e i consigli per scommettere sul match della prima giornata.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la prima giornata di Serie A per offrire le migliori quotazioni, consigli e pronostici Frosinone - Napoli per scommettere sull'esordio in Campionato per i Campioni d'Italia.

Sabato 19 agosto, alle 18.30, il Benito Stirpe di Frosinone ospiterà l’esordio in Campionato dei campioni in carica del Napoli che, dopo 33 anni, avranno uno scudetto sul petto da difendere.

La concorrenza è agguerrita, e per i partenopei non sarà semplice ripetere l’exploit dello scorso campionato.

Il Napoli di Rudi Garcia, chiamato ad inizio estate a sostituire il dimissionario Luciano Spalletti, partirà con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui a comporre la retroguardia, Elmas (favorito su Cajuste), Lobotka e Zielinski in mezzo al campo con Politano, Osimhen, Kvaratskhelia a formare la linea d’attacco.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco non ha nessuna intenzione di fare brutta figura contro il Napoli. I ciociari hanno sempre perso ogni volta che hanno incontrato gli azzurri, e l’allenatore pescarese vuole rompere questa tradizione. Ecco l’undici iniziale della formazione di casa: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso.

I nostri pronostici per Frosinone – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere i pronostici Frosinone - Napoli e le quote aggiornate in tempo reale, consigliamo di visitare le piattaforme ufficiali dei bookmakers ADM.

I nostri pronostici Frosinone vs Napoli bet365 Sisal William Hill Pareggio 5.00 5.00 4.80 Primo Marcatore Victor Osimenh 3.25 3.60 3.50 Kvaratskhelia marcatore nei 90’ 2.37 2.25 2.75

Come scommettere su Frosinone - Napoli

Scommettere sulla prima di campionato non è mai una cosa semplice, anche se i pronostici di tutti i migliori siti scommesse online danno come strafavorita il Napoli. Si sa, però, che ad influire sul primo match di inizio campionato ci sono vari elementi, non solo la qualità tecnica e di gioco nettamente superiore degli azzurri rispetto al Frosinone. Dunque per chi non voglia rischiare di perdere una schedina per una quota piuttosto bassa come l'1 del Napoli, potrebbe considerare mercati alternativi come primo marcatore Osimenh dato a 3.60 con Sisal, o anche un interessante marcatore Kvara in tutto il tempo della partita dato a 2.37 su bet365. Chi non sia ancora in possesso di un conto gioco, può decidere di aprirne uno sui portali degli operatori menzionati, purché maggiorenne. Iscrivendosi sul sito del bookmaker britannico, i nuovi giocatori hanno la possibilità di digitare un codice bonus bet365 di cui si parla nel dettaglio nella nostra guida dedicata.

Il Frosinone non vuole sfigurare davanti al proprio pubblico

Inizio da brividi per il Frosinone che, dopo aver ospitato i Campioni d’Italia, attenderà l’Atalanta allo Stirpe tra una settimana. La formazione vincitrice dell’ultimo campionato di serie B deve cominciare a far punti fin dall’inizio se vuole rimanere in Serie A. I ciociari cercheranno in tutti i modi quindi di fermare i campioni d’Italia anche se non sono favoriti dai pronostici Frosinone - Napoli.

Scommessa 1: Pareggio: 5,00 con bet365

La classe dell’ultimo capocannoniere

Vicinissimo a firmare un rinnovo contrattuale che lo porterà ad essere il giocatore più pagato della Serie A, Victor Osimenh potrebbe rimanere in azzurro fino al 2026. L’attaccante nigeriano, capocannoniere della scorsa serie A, è finito nel mirino di diversi club, europei e non, durante il mercato estivo. Il patron De Laurentiis, con la sua richiesta shock di 200 milioni di euro, è riuscito a fermare anche le richieste dei paperoni arabi, che avevano offerto al giocatore un ingaggio di ben 40 milioni a stagione. Il numero 9 quindi, sarà azzurro ancora per un po’.

Scommessa 2: Primo Marcatore Victor Osimenh: 3.60 con Sisal

Il georgiano per riprendere da dove aveva terminato

Dopo aver resistito alle sirene del Newcastle, il georgiano si è accordato con il Napoli per un adeguamento contrattuale che potrebbe portarlo a guadagnare quasi 3 milioni a stagione.

Non male per chi, esattamente un anno fa, era un perfetto sconosciuto nell’ambiente, e molti facevano fatica anche a pronunciare il suo cognome. Con i suoi gol e dribbling ubriacanti, Kvicha ha fatto cambiare idea anche ai più scettici, che scommettono in un suo gol all’esordio in campionato contro il Frosinone. I pronostici Frosinone - Napoli, infatti, vedono Kvara e Osimenh come potenziali marcatori del match.

Scommessa 3: Kvaratskhelia marcatore nei 90’: 2,75 con William Hill