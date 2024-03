Pronostici Frosinone – Lecce e informazioni utili per scommettere: giallazzurri favoriti sui salentini

In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone – Lecce, le quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 3 marzo ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra ciociari e salentini.

Dopo aver perso pesantemente in casa contro l’Inter, che al Via Del Mare si è imposta per 4 a 0, il Lecce è ospite del Frosinone di Eusebio Di Francesco.

I nostri pronostici Frosinone – Lecce

Il nostro pronostico Frosinone - Lecce bet365 Sisal William Hill Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.80 2.75 Risultato esatto 2-0 Frosinone 11.00 12.00 11.00 Matias Soule marcatore nell’incontro 3.10 2.75 2.80

Come scommettere su Frosinone – Lecce: analisi match e pronostici

Dopo aver perso nei minuti di recupero contro la Juventus a Torino, il Frosinone è impegnato nello scontro salvezza contro il Lecce. Entrambe le formazioni vogliono allontanarsi dal gruppo delle ultime e faranno di tutto per vincere il match.

Probabili formazioni Frosinone - Lecce

Per i pronostici Frosinone – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (3-5-2): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Harroui, Valeri; Soulé, Cheddira.

Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Harroui, Valeri; Soulé, Cheddira. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Allontanarsi dalle ultime

Con una vittoria, i ciociari scavalcherebbero proprio i salentini in classifica, allontanandosi ulteriormente dal gruppone delle ultime per potersi poi concentrare meglio sulla conquista di una salvezza tranquilla. Secondo i pronostici Frosinone - Lecce, si prospetta un match ad armi pari.

Scommessa 1; Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con bet365

Ripartire da Torino

I giallazzurri inseguono una vittoria che manca dal 21 gennaio, quando gli uomini di Eusebio Di Francesco si imposero per 2 a 1 sul Cagliari di Claudio Ranieri. Nelle successive 5 partite, il Frosinone ha collezionato 4 sconfitte e un pareggio. Tuttavia nell’ultimo turno, in occasione della sconfitta per 3 a 2 contro la Juventus, la formazione laziale ha tenuto botta fino alla fine, soccombendo soltanto all’ultimo assalto dei bianconeri. E’ proprio da questa abnegazione che deve ripartire Di Francesco, che contro il Lecce cercherà di riportare la vittoria al Benito Stirpe. Il fattore casa potrebbe favorire i ciociari stando ai pronostici Frosinone - Lecce.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Frosinone: 12,00 con Sisal

Soule cerca la rete numero 11

Arrivato già in doppia cifra in Serie A, Matias Soule non segna in campionato dal 3 febbraio scorso, quando segnò contro il Milan in occasione della sconfitta interna dei ciociari, che persero 2-3 contro i rossoneri. Contro il Lecce l’attaccante argentino di proprietà della Juventus cercherà il suo gol numero 11, e i pronostici e quote marcatore Frosinone - Lecce lo segnalano come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Matias Soule marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill