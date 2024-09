In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone - Inter e l’analisi della partita prevista alle ore 20:45 di venerdì 10 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone - Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’anticipo che inaugurerà la 36esima giornata di Serie A, la terzultima del campionato.

Dopo aver subìto un’indolore sconfitta contro il Sassuolo, i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita a un Frosinone a caccia di punti salvezza. I ciociari saranno impegnati in trasferta a Monza per la prossima di campionato, mentre ospiteranno l’Udinese in occasione dell’ultima giornata, in quello che si prevede essere un vero e proprio scontro salvezza.

I nostri pronostici Frosinone - Inter

Il nostro pronostico Frosinone - Inter bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.05 2.00 2.10 Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.15 2.00 Risultato esatto 0-2 Inter 9.00 9.25 8.50

Come scommettere su Frosinone - Inter: analisi match e pronostici

A 2 punti dalla zona retrocessione, il Frosinone ha la fortuna di affrontare un’Inter già abbondantemente scudettata. I bookmakers puntano sui nerazzurri, ma salgono anche le quotazioni per un eventuale pareggio tra le due formazioni.

Probabili formazioni Frosinone - Inter

Per i pronostici Frosinone - Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. INTER (3-5-2): - Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lautaro Martinez vuole ritrovare il gol

A digiuno dal 28 febbraio, contro il Sassuolo l’attaccante dell’Inter era finalmente riuscito a sbloccarsi, ma sfortunatamente il capitano dei nerazzurri era partito da una posizione di offside. Contro il Frosinone il numero 10 argentino proverà a trovare il gol numero 24 in campionato e i pronostici Frosinone - Inter lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,05 con bet365

L’Inter per la vittoria numero 29

Contro un Frosinone a caccia di punti salvezza, l’Inter dominatrice assoluta del campionato proverà ad ottenere la sua vittoria numero 29 nel torneo. Pur schierando le cosiddette “seconde linee”, la formazione allenata da Simone Inzaghi cercherà l’ennesimo successo.

Scommessa 2; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,15 con Sisal

I nerazzurri vogliono ritrovare la vittoria

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, unica squadra in Serie A che è stata capace di strappare 6 punti ai nerazzurri tra andata e ritorno, i nerazzurri neocampioni d’Italia vogliono ritrovare il successo in campionato. I pronostici Frosinone - Inter sono tutti con i nerazzurri.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Inter: 8,50 con William Hill