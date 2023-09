In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Frosinone - Fiorentina dei nostri esperti con confronto quote e consigli utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Fiorentina confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Allo Stadio Benito Stirpe, giovedì 28 settembre alle ore 18.30, il Frosinone ospiterà la Fiorentina.

Protagonisti di un avvio di Campionato al di sopra di ogni aspettativa, i ciociari sono reduci da un buon pareggio sul campo della Salernitana e sono a pari punti col Napoli al settimo posto.

I nostri pronostici Frosinone - Fiorentina

I nostri pronostici Frosinone - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.00 2.00 1.90 Giacomo Bonaventura segna nell’incontro 4.33 5.00 3.60 Risultato esatto 0-1 Fiorentina 8.50 8.25 7.50

Come scommettere su Frosinone - Fiorentina: pronostico e analisi squadre

I toscani erano anni che non partivano così bene in Serie A, e hanno all’attivo una sconfitta e un pareggio, e sono reduci dalla vittoriosa trasferta di Udine che porta a 3 le vittorie complessive per la squadra di Italiano.

Contro i viola Eusebio Di Francesco potrebbe schierare Soule, Cheddira e Caso nel tridente. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini a centrocampo. Oyono, Romagnoli, Okoli e Marchizza in difesa. Turati tra i pali è pronto.

Per Italiano rimane il dubbio Nzola o Beltran, con l’argentino che potrebbe partire titolare. Da valutare Nico Gonzalez, che probabilmente dovrebbe farcela a recuperare. Fuori Dodò, tocca a Kayode.

Probabili formazioni Frosinone – Fiorentina

Per elaborare dei pronostici Frosinone - Fiorentina accurati è importante consocere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Caso.

Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Caso. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La miglior partenza dei ciociari

La Fiorentina di Vincenzo Italiano potrebbe provare a frenare quella che è già la miglior partenza nella storia del Frosinone in Serie A, con 8 punti raccolti nelle prime 5 giornate. L’ultima formazione neopromossa capace di farlo è stato il Livorno dell’annata 2013/2014. Occhio dunque alle quote del 2 fisso degli ospiti, non certo secondo pronostici Frosinone - Fioretina, ma altamente probabile.

Scommessa 1; under 2.5: 2.00 con bet365

Nel segno del 5

Con 2 gol già all’attivo, e numerose occasioni create per i compagni, Jack Bonaventura è uno dei titolarissimi di Italiano. Il non più giovanissimo classe ’89 sta vivendo uno stato di forma straordinario, e contro il Frosinone vorrà dimostrare tutto il suo valore. Interessanti sono le quote marcatore Frosinone - Fiorentina dell'ex Milan.

Scommessa 2; Giacomo Bonaventura marcatore nell’incontro: 5,00 con Sisal

Il sogno dei viola

Solo due volte nell’era dei tre punti a vittoria (dal ’93/’94) la Fiorentina è partita meglio in Serie A. Nel ’98/’99 con Trapattoni in panchina e nel 2015/2016 al primo anno di Sousa, quello in cui i viola tornarono anche ai vertici della classifica: in entrambi i casi la Fiorentina chiuse le prime 5 giornate con 12 punti. Questa è invece la miglior partenza targata Italiano. L’anno scorso i punti dopo 5 giornate erano stati appena 6. I pronostici Frosinone - Fiorentina sono con i viola.

Scommessa 3; risultato esatto 0-1 Fiorentina: 7,50 con William Hill