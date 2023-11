In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Frosinone - Empoli con un confronto quote del match e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Empoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Prima partita del lunedì quella tra Frosinone ed Empoli, con i ciociari che giocheranno contro i toscani alle ore 18.00. Teatro del match, il Benito Stirpe di Frosinone.

Momento di flessione per la squadra di Di Francesco che arriva alla sfida con l'Empoli dopo aver collezionato tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate. Soprattutto, i gialloblu hanno subito il pesante ko in rimonta del Cagliari dopo essere stati in vantaggio fino al 70' per 3-0. Unica nota positiva, la conquista degli ottavi di finale di Coppa Italia con i gialloblu che dopo aver sconfitto il Torino incontreranno il Napoli il 19 dicembre nella gara secca del Maradona.

La squadra di Andreazzoli è ancora alla ricerca di punti in questo inizio di stagione complesso per i toscani che hanno all'attivo appena sette punti e solo una vittoria, prestigiosa, contro la Fiorentina.

I nostri pronostici Frosinone – Empoli

I nostri pronostici Frosinone - Empoli bet365 Sisal William Hill Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.70 2.60 Matias Soule marcatore nell’incontro 3.25 3.00 3.20 Risultato esatto 2-0 Frosinone 10.00 11.50 9.50

Probabili formazioni Frosinone – Empoli

Per dei pronostici Frosinone - Empoli accurati occorre conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Frosinone (4-3-3) : Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez.

: Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez. Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I ciociari per ritrovare la vittoria in campionato

Dopo aver conquistato gli ottavi di coppa Italia regalandosi il Napoli, i ciociari vogliono tornare alla vittoria anche in campionato, risultato che manca da quasi un mese. Risale infatti all’8 ottobre scorso l’ultima vittoria del Frosinone, quando gli uomini di Di Francesco hanno battuto per 2 a 1 il Verona. Oltre a portar a casa la vittoria, la squadra ciociara potrebbe concludere in vantaggio anche il primo tempo secondo i pronostici Frosinone - Empoli.

Scommessa 1; Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con bet365

Fiducia per Soule

Matias Soule sta conquistando la fiducia del tecnico Di Francesco a suon di giocate. Autore di una doppietta nella partita – poi finita malissimo – contro il Cagliari, l’attaccante argentino vuole tornare a segnare e cercare di portare, questa volta, la sua squadra alla vittoria. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Frosinone - Empoli.

Scommessa 2; Matias Soule marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

Dimenticare Cagliari

La sconfitta di Cagliari sarà difficile da digerire per il Frosinone. In vantaggio fino al 70esimo, i gialloblu si sono fatti prima raggiungere e poi superare dal Cagliari. Partite così segnano indubbiamente, ma Eusebio Di Francesco avrà sicuramente usato le parole giuste con i suoi giocatori, motivandoli ad andare avanti e lasciarsi la partita di Cagliari alle spalle. La squadra di casa potrebbe partire favorita secondo i pronostici Frosinone - Empoli.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Frosinone: 7,00 con William Hill