In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone - Atalanta e consigli utili per scommettere sulla seconda giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la seconda giornata di Serie A e le gare in programma per fornire le migliori quotazioni, consigli e pronostici Frosinone - Atalanta.

Si giocherà al Benito Stirpe di Frosinone il primo dei due anticipi delle 18.30 in programma sabato 26 agosto per la seconda giornata di Serie A. L’altra partita prevista allo stesso orario si giocherà a Monza, dove i brianzoli sfideranno l’Empoli allo U-Power Stadium.

Seconda trasferta consecutiva per l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, che in occasione della prima di campionato contro il Sassuolo, ha vinto e convinto grazie anche ad un ispiratissimo Charles De Ketelaere. Il belga in prestito dal Milan, entrato nella ripresa al posto del centravanti Duvan Zapata, ha bagnato il suo esordio con i colori nerazzurri segnando un gol di testa e sfiorandone almeno altri due. Ottima prova da parte del numero 17 quindi, che è sembrato davvero un lontano parente del giocatore amorfo visto in maglia rossonera.

Il Frosinone vuole riscattarsi dall’esordio amaro contro i campioni d’Italia. I ciociari, passati in vantaggio su calcio di rigore contro il Napoli, si sono fatti rimontare subendo alla fine 3 reti ad opera di Matteo Politano e Victor Osimenh, autore di un’ispiratissima doppietta. Il Frosinone conferma il 4-3-3 visto contro il Napoli, questa la probabile formazione: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso.

Probabile che Gasperini risponda con un 3-4-1-2 in alternativa al 3-5-2 schierato nella vittoriosa trasferta di Sassuolo. Questo il probabile undici della Dea: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, Scamacca. Atalanta favorita dai pronostici Frosinone - Atalanta, ma attenzione all’orgoglio dei laziali.

I nostri pronostici Frosinone – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per saperne di più sui pronostici Frosinone - Atalanta e per consultare le quote aggiornate, consigliamo di visitare i siti ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Frosinone vs Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 7.00 8.00 6.50 Il Frosinone chiude il 1° tempo in vantaggio 4.50 4.40 4.00 Under 2.5 2.10 2.10 2.05

Scommettere sulla Serie A, soprattutto alle prime partite di inizio campionato, non è sempre facile. Vi sono diverse incognite che rendono difficile l'interpretazione dei match. Per questi motivo molti siti scommesse mettono a disposizione iniziative promozionali come cashback o bonus assicurazione sui principali appuntamenti del weekend. Per avere una panoramica di quali siano alcuni dei migliori bonus scommesse e quali sono gli elementi da considerare per selezionare le top offerte, è possibile consultare nostra pagina dedicata. In questa guida, invece, i nuovi clienti possono ottenere tutte le informazioni sul codice promozionale Sisal alla registrazione per chi scelga di registrarsi su questo portale.

Frosinone pronto al riscatto

Nonostante la sconfitta per 3 a 1, la formazione di Eusebio Di Francesco ha giocato una buona gara contro i Campioni d’Italia. Con l’obiettivo minimo della salvezza, il calendario di certo non ha sorriso ai neopromossi, che subito dopo il Napoli dovranno affrontare un altro blasonato avversario come gli orobici di Gasperini. Tuttavia i ciociari non sono favoriti dai pronostici Frosinone - Atalanta.

Scommessa 1: risultato esatto 1-1: 7,00 con bet365

La buona prova contro il Napoli

I campioni d’Italia hanno faticato più del previsto per poter aver ragione sui giallazzurri, che hanno espresso un buon gioco, soprattutto nella prima frazione della gara. Con qualche disattenzione in meno in fase difensiva, i ciociari potrebbero provare a fare risultato contro i bergamaschi.

Scommessa 3: il Frosinone chiude il 1° tempo in vantaggio: 4,40 con Sisal

Atalanta per la Champions

L'obiettivo dichiarato quest’anno dall’Atalanta è la Champions. E lo confermano anche i pronostici Frosinone - Atalanta.

Dopo aver mancato il quarto posto per sei lunghezze la scorsa stagione, la squadra di Gasperini non vuole perdere punti per strada. Con il terzo miglior attacco dopo Napoli e Inter, i nerazzurri di Bergamo ormai da qualche anno, hanno i galloni di quarta forza del campionato.

Scommessa 3: Under 2.5: 2,05 con William Hill