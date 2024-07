In questo articolo si possono trovare i pronostici Francia - USA, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra yankees e transalpini.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Francia - USA, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che avrà luogo allo Stadio Velodrome di Marsiglia alle ore 21:00 di mercoledì 24 luglio, con la formazione allenata da Thierry Henry che parte con i favori del pronostico.

I nostri pronostici Francia - USA

Il nostro pronostico Francia - USA bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.35 2.37 Risultato esatto 3-0 Francia 10.00 10.00 9.50 Alexander Lacazett marcatore nell’incontro 2.10 2.10 2.10

Come scommettere su Francia - USA: analisi match e pronostici.

Prima candidata alla vittoria finale, seguita da Argentina e Spagna, la nazionale olimpica francese dopo gli Stati Uniti dovrà affrontare due avversari “comodi” come Guinea e Nuova Zelanda. I padroni di casa sembrano avere la strada spianata verso una medaglia, di che colore sarà lo decideranno i match ad eliminazione diretta.

Probabili formazioni Francia vs USA

Per i pronostici Francia - USA occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FRANCIA (4-3-1-2) : Restes; Sildillia, Lukeba, Bade, Truffert; Millot, Kone, Chotard; Olise; Mateta, Lacazette.

: Restes; Sildillia, Lukeba, Bade, Truffert; Millot, Kone, Chotard; Olise; Mateta, Lacazette. USA (4-2-3-1): Schulte; Harriel, Robinson, Zimmerman, Wiley; McGlynn, Tessmann; Booth, Aaronson, Paredes; McGuire.

Confrontare le quote vincente della partita Francia - USA permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gli USA vogliono giocarsela

Pur partendo da sfavorita, la nazionale olimpica degli Stati Uniti vuole cercare di mettere in difficoltà i padroni di casa, per questo motivo i pronostici Francia - USA prevedono che gli americani guidati da Andreas Herzog possano riuscire a concludere la prima frazione di gioco in parità contro i padroni di casa.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

La Francia comincia la corsa all’oro

Seriamente intenzionati a fare meglio dei “fratelli maggiori” ad Euro 2024, i transalpini cercheranno di partire con il piede giusto provando a riportare la medaglia d’oro olimpica in Europa, risultato che manca dalle Olimpiadi di Barcellona ’92.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Francia: 10,00 con Sisal

Alexander Lacazette

Capitano dell’Olympique Lione e della nazionale olimpica, Alexander Lacazette rispetto alle sue potenzialità, ha vinto relativamente poco in carriera. Nella bacheca dell’ex giocatore dell’Arsenal infatti sono presenti un Community Shield e una Coppa d’Inghilterra vinti con i gunners e una Coppa di Francia e una Supercoppa francese vinti con il Lione. Il classe ’91 può fare la storia della nazionale olimpica francese provando a conquistare una medaglia d’oro che manca da 40 anni.

Scommessa 3; Alexander Lacazette marcatore nell’incontro: 2,10 con William Hill