In questo articolo si possono trovare i pronostici Francia-Italia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Francia - Italia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la nazionale di Didier Deschamps e quella guidata da Luciano Spalletti. La partita, valevole per la prima giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si disputerà al Parco dei Principi venerdì 6 settembre alle 20:45.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Francia - Italia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Francia - Italia bet365 Betsson William Hill Over 2.5 1.90 1.85 1.85 Risultato esatto 2-1 Francia 8.50 9.00 7.50 Squadra che segna per prima: Italia 3.00 2.82 2.80

Per ulteriori info, quote Francia - Italia, pronostici e mercati rimandiamo ai portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sulla competizione

visitando la nostra guida a pronostici e quote vincente Nations League

consultando la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, registrazione ed iniziative per i nuovi utenti.

Quota maggiorata Francia - Italia con Planetwin365

Ritorna l'appuntamento di Nations League con un match tutto da seguire quello tra la nazionale francese ed italiana alle 20:45 Venerdì 6 Settembre. In occasione di questa partita Planetwin365 ha messo a disposizione una promo quote maggiorate Francia - Italia con il mercato 0.5 goal quotato a 7.00 anziché 1.01. Per prendere parte a questa iniziativa occorre essere nuovi utenti e aprire un conto di gioco attraverso il link affiliato presente in questa pagina (anche cliccando l'immagine qui sopra). Dopo di ché scegliere uno dei tre welcome bonus attivi, verificare il conto e depositare almeno

20€.

Infine per attivare la maggiorazione di quota bisogna scommettere massimo 10€ sul mercato uno o più goal (over 0.5) quotato a 7.00 invece di 1.01. Se la giocata risultasse vincente si otterrebbe una vincita in denaro reale relativa alla quota ordinaria, ed un bonus scommesse calcolato sulla maggiorazione di quota. Questo ha termini e condizioni semplicissimi da rispettare: basterà rigiocare x1 volta il bonus entro 5 giorni dall'accredito su quota minima 1.50 per sbloccarlo.

Come scommettere su Francia - Italia: analisi match e pronostici

La Francia ha dalla sua mille certezze: archiviata la delusione per la sconfitta nella semifinale degli Europei, i transalpini possono fare leva su una rosa superlativa. Non spaventano, così, le assenze di giocatori come Pavard e Rabiot (ancora svincolato) e degli infortunati Mendy e Camavinga.

Meno sicurezze per l'Italia di Spalletti, reduce da un Europeo oltremodo deludente e che non dispone di top player assoluti in rosa. Così, le assenze di gente come Barella, Scalvini e Scamacca hanno un peso specifico importante. Al di là degli uomini in campo, quello che sembra certo (sentendo anche le recenti parole di Spalletti) è che gli azzurri proveranno a compensare l'assenza di campioni con una proposta tattica più chiara, rispetto a quanto successo in Germania.

Probabili formazioni Francia vs Italia

Per i pronostici Francia-Italia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Griezmann; Dembele, M. Thuram, Mbappé. Allenatore: Deschamps

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Griezmann; Dembele, M. Thuram, Mbappé. Allenatore: Deschamps ITALIA (3-5-2): Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco; Retegui, Kean. Allenatore: Spalletti

Confrontare le quote vincente della partita Francia-Italia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Francia segna sempre, l’Italia si affida a Retegui

La Francia ha siglato almeno un gol nelle ultime 20 gare (dal 2023 a questa parte). Un dato, questo, che mostra la forza dell'attacco transalpino: vero, non ci sono più Benzema e Giroud, ma il ct Didier Deschamps può consolarsi con due bocche di fuoco del calibro di Mbappé (che ha realizzato i primi due gol con il Real Madrid) e Marcus Thuram.

Non si può dire lo stesso per l'Italia: Spalletti non ha convocato Immobile (che in Turchia sta facendo faville) e si affida al rigenerato Moise Kean e ad un Mateo Retegui che, con la maglia dell'Atalanta, sogna di vivere la stagione della definitiva consacrazione. Ecco perché i pronostici Francia - Italia suggeriscono un over per il match.

Scommessa 1; over 2.5: 1,90 con bet365

La tradizione recente sorride alla Francia

L'Italia non vince con la Francia da Euro 2008, quando si impose per 2-0 con reti di Pirlo e De Rossi. Da allora tre vittorie transalpine in amichevole: nel 2012 per 2-1 e nel 2016 e nel 2018 per 3-1. Nell'ultima occasione reti francesi di Umtiti, Griezmann e Dembele, mentre a segnare per gli azzurri fu Leonardo Bonucci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Francia: 9,00 con Betsson

Occhio all’orgoglio dell’Italia

Italia sulla carta inferiore, ma guai a sottovalutare l’orgoglio di una nazionale che poco più di tre anni fa si è imposta a Euro 2020. Ci suggeriscono attenzione, così, al classico gol a sorpresa i pronostici Francia - Italia, magari in contropiede sfruttando la bravura di Moise Kean quando si tratta di attaccare la profondità. Occhio, poi, agli esterni Cambiaso e Dimarco (che stanno vivendo un ottimo momento) e alle geometrie ritrovate di Sandro Tonali.

Scommessa 3; squadra che segna per prima Italia: 7,50 con William Hill