Pronostici Francia – Germania e informazioni utili per scommettere: equilibrio e spettacolo

In questo articolo si possono trovare i pronostici Francia - Germania, quote dei bookmakers e analisi match di sabato 23 marzo ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Francia – Germania, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’amichevole tra due delle più blasonate nazionali del calcio europeo.

Didier Deschamps ha una missione: consegnare alla Francia il terzo europeo della sua storia. Anche in quest’ottica vanno lette le scelte sulle amichevoli della nazionale transalpina. Nessuna gara morbida, perché per riuscire a conquistare il titolo serve determinazione. Ecco allora la Germania, che ha scelto di ripartire da Nagelsmann per lasciarsi alle spalle la delusione del Mondiale. L’amichevole di sabato è la rivincita della gara disputata a settembre 2023, quando ad imporsi (2-1) fu proprio la Germania.

I nostri pronostici Francia – Germania

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Francia - Germania bet365 Sisal William Hill Under 2,5 1.70 2.05 2.10 Fullkrug primo marcatore 4.50 8.25 9.50 Mbappé primo marcatore 8.00 4.10 9.00

Ulteriori quote Francia - Germania, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli oepratori. Inoltre i lettori troveranno utili info sul betting visitando

la nostra pagina dedicata ai top siti scommesse con cash out in Italia

la nostra guida al codice promozionale William Hill da utilizzare alla registrazione per ottenere il bonus benvenuto.

Quote maggiorate dei prossimi match

Come scommettere su Francia – Germania: analisi match e pronostici

Deschamps dovrà rinunciare a Griezmann, out per infortunio. Poco male, visto che il commissario tecnico può pescare a piene mani in un vivaio ricchissimo di talento. Nagelsmann dal canto suo continua nel processo di rifondazione della Germania dopo la delusione del Mondiale. Il ct ha avuto il vantaggio di non dover disputare le qualificazioni, visto che i tedeschi sono la nazione ospitante degli europei, ma dalle amichevoli fin qui disputate sono arrivate indicazioni discordanti sullo stato di salute della Germania.

Probabili formazioni Francia - Germania

Per i pronostici Francia – Germania occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Francia (4-3-3): Samba; Koundé, Saliba, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Rabiot, Fofana, Zaire-Emery; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Didier Deschamps

Samba; Koundé, Saliba, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Rabiot, Fofana, Zaire-Emery; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Didier Deschamps Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Gundogan; Muller, Wirtz, Musiala; Fullkrug. Ct: Julian Nagelsmann

Confrontare le quote vincente della partita Francia – Germania permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gara da tripla con spettacolo assicurato

Due squadre, due filosofie di gioco diverse. Più spettacolare la Francia, più solida la Germania. Tradizioni calcistiche a confronto, che rendono incerto il risultato, ma garantito lo spettacolo. Le quote e pronostici Francia - Germania suggeriscono quindi prudenza: un under 2,5 può essere una soluzione interessante.

Scommessa 1; Under 2.5: 1,70 con bet365

Mix di esperienza e gioventù

Naigelsmann sta rispettando le aspettative. Ricostruire la Germania senza cancellare del tutto il gruppo precedente. L’innesto di nuove stelline, come Wirtz del Bayer Leverkusen, è un esempio, al pari dell’innesto di Fulkrugg al centro dell’attacco. 10 gol in 13 apparizioni con la maglia della nazionale per il 31enne attaccante del Borussia Dortmund, uno che con il gol sta dimostrando di avere una certa dimestichezza. I pronostici di Francia - Germania suggeriscono che potrebbe essere lui il primo marcatore dell’incontro.

Scommessa 2; Fullkrug primo marcatore: 9,25 con Sisal

Talento puro

Basta leggere i nomi degli attaccanti a disposizione di Deschamps per comprendere il potenziale della Francia. Eppure, quando hai a disposizione uno come Kylian Mbappé, tutto il resto passa in secondo piano. L’attaccante resta la stella più luminosa dei transalpini, il calciatore che può stravolgere gli equilibri di un match con una semplice giocata. Ecco perché Mbappé è uno dei favoriti dalle quote marcatore Francia - Germania.

Scommessa 3; Mbappé primo marcatore: 9,00 con William Hill