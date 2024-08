In questo articolo si possono trovare i pronostici Francia - Argentina – squadra olimpica, quote dei bookmakers e analisi match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Francia – Argentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match, l’ultimo dei quarti di finale previsti venerdì 2 agosto che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux,

tra padroni di casa e sudamericani.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Francia – Argentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Francia - Argentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 2.05 Risultato esatto 2-0 Francia 9.50 9.75 10.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.05

Maggiori informazioni, quote Francia - Argentina, pronostici e mercati sono disponibili sulle piattaforme ufficiali degli operatori. In più si può scoprire di più sul mondo delle scommesse visitando

la nostra pagina dedicata alle migliori applicazioni di betting

la nostra guida al codice negozio Planetwin365, bonus benvenuto e altre iniziative dell'operatore.

Come scommettere su Francia – Argentina: analisi match e pronostici

Sarà una finale anticipata la partita che si svolgerà all’Atlantique di Bordeaux. Il quarto di finale con il risultato più incerto potrebbe regalare una girandola di emozioni a tifosi francesi e non, con le due squadre che si giocheranno a viso aperto l’accesso alle semifinali e la possibilità di incontrare la vincente di Egitto – Paraguay.

Probabili formazioni Francia vs Argentina

Per i pronostici Francia – Argentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FRANCIA (3-4-1-2): Nkambadio; Magassa, Lukeba, Matsima; Doue, Diouf, Lepenant, Locko; Cherki; Mateta, Kalimuendo.

Nkambadio; Magassa, Lukeba, Matsima; Doue, Diouf, Lepenant, Locko; Cherki; Mateta, Kalimuendo. ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Lujan, Di Cesare, Otamendi, Soler Barreto; Simeone, Fernandez, Medina, Almada; Gondou, Alvarez.

Confrontare le quote vincente della partita Francia – Argentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre a viso aperto

A Bordeaux andrà in scena la replica della finale mondiale del 2022 con in campo però le rappresentative olimpiche. Lecito quindi aspettarsi spettacolo e bel gioco, con le due squadre che faranno di tutto per prevalere l’una sull’altra. I pronostici Francia - Argentina si aspettano almeno un gol da parte di entrambe le formazioni, con la possibilità di vedere un match ricco di occasioni e capovolgimenti di fronte.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

La squadra olimpica francese vuole conquistare l’oro

Prima candidata ufficiale per la vittoria del Torneo Olimpico, la nazionale francese è approdata ai quarti di finale a punteggio pieno e senza subire neanche una rete. Contro l’Argentina la partita non sarà semplice, ma la spinta del pubblico di casa potrebbe trascinare la nazionale di Thierry Henry alla conquista della vittoria contro l’albiceleste di Javier Mascherano.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Francia: 9,75 con Sisal

L’albiceleste non vuole farsi da parte

Con la brutta sconfitta contro il Marocco all’esordio i sudamericani si sono decisamente complicati la vita capitando nella parte “dura” del tabellone e dovendo così incrociare subito la Francia prima candidata per la conquista dell’oro olimpico. La nazionale di Mascherano tuttavia non vuole farsi da parte facilmente, e stando ai pronostici Francia - Argentina contro i padroni di casa venderà cara la pelle.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con William Hill