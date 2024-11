In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina - Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 10 novembre allo stadio Artemio Franchi.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Fiorentina - Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Verona bet365 Unibet William Hill Esito Primo tempo/Finale Pareggio/Fiorentina 4.00 4.10 4.33 over 2,5 1.80 1.72 1.72 Vittoria Verona 7.00 7.00 7.50

Maggiori informazioni, quote Fiorentina - Verona, pronostici e tipologie di scommessa sono disponibili sui bookmakers ADM. In aggiunta gli appassionati di scommesse sporitve online possono visitare

la nostra pagina dedicata ai migliori bonus multipla sulla Serie A

la nostra guida al codice promozionale Better Lottomatica esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Fiorentina – Verona: analisi match e pronostici

La Fiorentina vuole confermarsi tra le grandi sorprese della Serie A. I viola, reduci dalla inaspettata sconfitta in Conference League contro l’APOEL, puntano alla sesta vittoria consecutiva in campionato per provare un aggancio in vetta che avrebbe del clamoroso. Un obiettivo assolutamente alla portata, nonostante le pesanti assenze di Gudmundsson e Cataldi.

Dal canto suo, il Verona ha assoluto bisogno di punti salvezza. Gli scaligeri vengono dall'importantissimo successo contro la Roma e hanno tutta l'intenzione di dare un altro dispiacere ad una big del campionato. Bisogna osare: i soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione non fanno dormire sonni tranquilli.

Probabili formazioni Fiorentina vs Verona

Per i pronostici Fiorentina – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-3-2-1) : De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Mandragora, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

: De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Mandragora, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiorentina, la coppa non avrà strascichi: alla fine sarà vittoria

Basta esperimenti. Dopo la “Fiorentina B” vista in terra cipriota, il tecnico Raffaele Palladino proporrà la migliore formazione possibile. In attacco c’è un Moise Kean in forma straordinaria, supportato dai soliti Beltran e Colpani. In difesa ancora una bocciatura in vista per Martinez Quarta e Biraghi, a cui il tecnico ex Monza preferisce il giovane Comuzzo e la certezza Gosens. Tanta qualità, ma il Verona non farà regali: secondo il nostro pronostico Fiorentina - Verona sarà gara nel segno del pari al termine del primo tempo e della vittoria viola al triplice fischio finale.

Scommessa 1; esito primo tempo/finale: 4,00 con bet365

Kean scatenato, ma attenzione anche a Suslov

Moise Kean è un giocatore nuovo rispetto a quello visto nelle ultime stagioni con la maglia della Juventus. L'ex PSG ha già messo a referto 8 reti (in tre stagioni in bianconero ne ha realizzate 14) e vuole mettere la sua firma anche contro il Verona. In casa scaligera, invece, gli osservati speciali sono il talento Suslov e l'intraprendente Tengstedt. Tra un Kean ritrovato (supportato dall'ottimo Colpani) e la voglia dei veronesi, secondo la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno tre reti.

Scommessa 2; over 3,5: 1,72 con Unibet

Il Verona sogna il bis per l’obiettivo salvezza

Il Verona sogna la seconda vittoria in trasferta dopo quella di inizio settembre sul campo del Genoa. Un successo che sarebbe fondamentale in ottica salvezza e che non sembra poi impossibile: quella gialloblu è compagine solida e per certi versi imprevedibile, grazie alle giocate in velocità dei vari Suslov, Lazovic e Bradaric. Così, secondo il nostro pronostico Fiorentina - Verona è gara che la squadra di casa può fare sua, anche se con qualche difficoltà.

Scommessa 3; pareggio: 7,50 con William Hill