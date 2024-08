In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Venezia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Si contano 26 precedenti in Serie A tra le due squadre. Partita valida per il secondo turno di Serie A. Il match è in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze il prossimo 25 agosto, con fischio d’inizio alle 18:30. Statistiche in equilibrio tra le due formazioni. La Fiorentina ha vinto 14 volte, il Venezia 10. In solo due occasioni, invece, la sfida Fiorentina - Venezia è finita in pareggio.

I nostri pronostici Fiorentina – Venezia

Il nostro pronostico Fiorentina - Venezia bet365 Betsson William Hill Over 3,5 3.20 3.00 3.00 Somma goal =4 6.00 5.50 5.80 Gudmundsson segna un goal 2.50 2.75 2.40

Come scommettere su Fiorentina – Venezia: analisi match e pronostici

La Fiorentina ha ottenuto uno striminzito pareggio contro il Parma nella prima giornata di Serie A. Prestazione sottotono anche in Conference League, con i viole che non sono riusciti ad andare oltre il 3-3 contro il non certo irresistibile Puskas Akademia, per giunta dopo essere andati sotto di due reti. Il Venezia gioca la seconda gara consecutiva fuori casa, dopo aver perso in maniera netta in casa della Lazio la gara che ha segnato il ritorno dei lagunari in Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina vs Venezia

Per i pronostici Fiorentina – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri; Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Ikoné, Kouamé; Gudmundsson. Allenatore: Palladino

Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri; Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Ikoné, Kouamé; Gudmundsson. Allenatore: Palladino VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellerstsson; Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Basta passi falsi

L’esordio stagionale non è stato in linea con le aspettative per entrambe le squadre. La Fiorentina non può sorridere per il pari contro il neopromosso Parma, soprattutto perché Palladino ha tra le mani una rosa ampia e di qualità, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altro lato il Venezia non è riuscito a difendere il vantaggio acquisito grazie a Andersen in casa della Lazio, finendo per perdere 3-1 e dimostrare una certa fragilità difensiva. Stando ai pronostici Fiorentina - Venezia potrebbe essere una partita ricca di goal.

Scommessa 1; Over 3,5: 3,20 con bet365

Palladino, l’attacco funziona

Al netto del deludente pareggio, i tre gol messi a segno nella sfida di Conference contro il Puskas Akademia sono un segnale incoraggiante per la Fiorentina. La viola sembra aver assimilato in fretta i principi di gioco del nuovo tecnico, anche se resta da registrare la fase difensiva. Per l’occasione, Palladino potrebbe decidere di far rifiatare Kean e concedere l’esordio da titolare a Gudmundsson.

Scommessa 2; Somma goal=4: 5,50 con Betsson

Riflettori su Gudmundsson

Palladino ha preferito risparmialo nella sfida di Conference League, ma Gundmudsson scalpita per esordire con la sua nuova squadra e l’occasione potrebbe essere la sfida contro il Venezia. Il 27enne attaccante finlandese ancora deve esordire con la viola, che lo ha acquistato in questa finestra di mercato dal Genoa. Un suo gol secondo i pronostici Fiorentina - Venezia potrebbe essere una soluzione interessante.

Scommessa 3; Gundmudsson segna un gol: 2,40 con William Hill