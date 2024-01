In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Udinese, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 14 dicembre alle 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara che avrà luogo al Artemio Franchi di Firenze, match valido per la 20esima giornata di Serie A, prima gara del girone di ritorno.

I nostri pronostici Fiorentina - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.85 1.90 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 7.50 8.00 7.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.15

Ulteriori quote Fiorentina – Udinese, pronostici e mercati di giocata sono consultabili sui bookmaker ADM ufficiali. Inoltre i lettori che volessero maggiori info possono visitare la nostra

• pagina dedicata a quote vincente Serie A con confronto quote dei top operatori

• guida al codice promozionale Admiralbet, cos’è, come funziona e dove inserirlo.

Come scommettere su Fiorentina – Udinese analisi match e pronostici

Dopo aver subìto la prima sconfitta del 2024 ad opera del Sassuolo, la Fiorentina in settimana ha conquistato le semifinali di Coppa Italia. Prima di volare per Riad, dove gli uomini di Italiano giocheranno le final four che assegneranno la Supercoppa italiana insieme a Napoli, Inter e Lazio, i viola cercheranno, contro l’Udinese, di conquistare la prima vittoria interna del nuovo anno.

Probabili formazioni Fiorentina - Udinese

Per i pronostici Fiorentina – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I viola per mettere pressione al Milan

Con il Milan impegnato in serata nel mai facile posticipo contro la Roma di Mourinho, i viola possono approfittarne per mettere pressione alla squadra di Pioli cercando di avvicinarsi il più possibile al terzo posto occupato dai rossoneri. Si troveranno di fronte una difesa dell’Udinese capace di incassare finora la bellezza di 30 reti, appena 8 in meno della Salernitana fanalino di coda della classifica. Per questo motivo i pronostici Fiorentina – Udinese prevedono un match ricco di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La Fiorentina per trovare la prima vittoria del 2024

Prima di partire per l’Arabia Saudita con la speranza di tornare a Firenze con un nuovo trofeo da poter mettere in bacheca, i viola di Vincenzo Italiani sono seriamente intenzionati a conquistare la loro prima vittoria del 2024 in occasione della prima partita del girone di ritorno. Davanti al loro pubblico i gigliati proveranno a battere l’Udinese, e una loro vittoria per 2 a 0 è ben quotata dai bookmakers. Nonché abbastanza probabile secondo i pronostici Fiorentina - Udinese.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 8,00 con Sisal

Il carattere dei bianconeri

Dopo aver salutato il 2023 con un netto 3 a 0 contro il Bologna, i bianconeri hanno subìto la prima sconfitta interna del 2024 perdendo per 2 a 1 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gli uomini di Cioffi sono impegnati in una non facile trasferta a Firenze e i friulani faranno di tutto per tornare ad Udine con un risultato utile. Secondo i pronostici Fiorentina - Udinese una vittoria in trasferta è difficile, ma non impossibile.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,15 con William Hill