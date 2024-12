Pronostici Fiorentina – Udinese e informazioni utili per scommettere: viola avanti per i bookmakers, ma i friulani non hanno paura

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina-Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di lunedì 23 dicembre allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Udinese bet365 Sisal William Hill Primo Tempo/Finale Pareggio/Fiorentina 4.33 4.25 4.80 Thauvin segna un gol 5.50 5.00 4.75 Vittoria Udinese 6.00 6.00 5.50

Come scommettere su Fiorentina – Udinese: analisi match e pronostici

Archiviata la pratica Conference League con un buon terzo posto finale nella fase campionato, la Fiorentina si rituffa nel campionato. L'obiettivo è tornare a vincere dopo l'incidente di percorso di Bologna. I toscani si presentano alla sfida contro l'Udinese con l'organico al completo: in attacco c'è anche il gioiello Gudmundsson, attaccante che sembra destinato a recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione.

In casa Udinese, invece, c'è tanta voglia di fare punti dopo la buona prova contro il Napoli di Antonio Conte. Sconfitta meritata contro i partenopei, ma i bianconeri – in diversi momenti della gara - hanno confermato di essere in grado di mettere in difficoltà una big del campionato.

Probabili formazioni Fiorentina vs Udinese

Per i pronostici Fiorentina – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Karlstrom, Ekkelenkamp, Atta, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Udinese terrà botta, ma sarà successo viola

Non sarà facile. L’Udinese è squadra orgogliosa e ricca di talento e, allora, per la Fiorentina ci sarà da sudare. Secondo la nostra previsione, la gara sarà nel segno di un primo tempo equilibrato: al duplice fischio il risultato sarà fermo sul pari. Nella ripresa uscirà fuori la maggiore caratura tecnica dei toscani: occhio alla soluzione Gudmundsson e alla verve del ritrovato Kean.

Scommessa 1; Esito Parziale/Finale Pareggio/Fiorentina: 4,33 con bet365

Thauvin, un campione del mondo che guida l’Udinese

L’Udinese, dicevamo, è ricca di giocatori che danno il tu al pallone. Tra questi c’è chiaramente il francese Thauvin, uno che in carriera ha alzato la coppa del mondo. E certamente non per caso. Secondo il nostro pronostico Fiorentina-Udinese sarà caratterizzata da almeno un gol del classe '93 ex Marsiglia.

Scommessa 2; Thauvin segna un gol: 5,00 con Sisal

Udinese, che colpaccio al Franchi

La Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione superlativo, ma prima o poi dovrà anche fare fronte a qualche caduta fragorosa. Dopo il difficile pareggio in casa del Vitoria Guimaraes , i viola dovranno fare attenzione alla voglia di stupire dell’Udinese, squadra che può puntare al pass per la prossima edizione di Conference League. Sognare non costa niente, soprattutto se in squadra hai gente come Alexis Sanchez, Lucca, Davis e Bijol (difensore seguito da mezza Serie A). Così, secondo i nostri pronostici Fiorentina-Udinese si chiuderà con un inaspettato successo dei friulani.

Scommessa 3; vittoria Udinese: 5,50 con William Hill