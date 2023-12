In questa pagina si possono consultare i pronostici Fiorentina - Torino, quote dei siti scommesse e info utili sulla partita di venerdì.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto per le ore 18.30 all’Artemio Franchi di Firenze.

Ultima partita dell’anno per i viola di Vincenzo Italiano, che ospiteranno il Torino di Ivan Juric, reduce dal pareggio per 1 a 1 in casa contro l’Udinese.

I nostri pronostici Fiorentina – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.20 Risultato esatto 2-1 Fiorentina 9.50 9.50 9.00 Duvan Zapata marcatore dell’incontro 4.00 3.75 3.75

Per maggiori quote Fiorentina - Torino, pronostici e mercati di scommessa suggeriamo di visitare le piattaforme ufficiali dei siti scommesse. In più i lettori possono consultare, per saperne di più, le nostre pagine dedicate a

i migliori siti di scommesse sportive online per puntare sulla Serie A

codice presentatore DaznBet da utilizzare in fase di registrazione per poter attivare il welcome bonus nuovi utenti.

Come scommettere su Fiorentina – Torino: analisi match e pronostici

Continua l’inseguimento al quarto posto per i viola, che con una vittoria potrebbero addirittura raggiungere il Milan in terza posizione, in attesa della partita di sabato dei rossoneri contro il Sassuolo. Il Torino vorrebbe chiudere il suo 2023 con un buon punto a Firenze, per consolidarsi a metà classifica.

Per i pronostici Fiorentina – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Beltran. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Sanabria; Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa smarrita

Con 26 gol finora segnati nel torneo, al pari della Juventus seconda in classifica, la Fiorentina ha il quinto miglior attacco della Serie A. I viola affronteranno un Torino che finora in trasferta ha già subìto 12 reti e anche per questo motivo i pronostici Fiorentina – Torino prevedono che all’Artemio Franchi di Firenze i tifosi possano assistere a una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

La Fiorentina per la vittoria numero 10

I viola cercano il quinto risultato utile consecutivo tra campionato e Conference League. Protagonisti di una stagione finora strepitosa che li vede lottare tra le prime della classe, i gihliati guidati da Vincenzo Italiano vogliono regalare un’altra gioia ai propri tifosi. Anche secondo i pronostici Fiorentina – Torino, ci sono buone possibilità che la squadra toscana saluti il 2023 conquistando la decima vittoria del torneo.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 9,50 con Sisal

Duvan Zapata vuole il quinto gol

Con 4 gol in 14 presenze in campionato, l’attaccante colombiano Duvan Zapata cercherà il quinto gol proprio nella trasferta di Firenze. L’ex attaccante dell’Atalanta vuole trovare continuità sottoporta, e spera di scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori nella difficile trasferta di Firenze che, di fatto, chiuderà il 2023 dei granata.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,75 con William Hill