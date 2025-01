Pronostici Fiorentina – Torino e informazioni utili per scommettere: sfida tra delusioni del momento, ma ci sarà da divertirsi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina-Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 19 gennaio allo Stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina - Torino

Il nostro pronostico Fiorentina - Torino bet365 Sisal William Hill Vittoria Fiorentina + GOL 4.33 4.15 4.40 Gudmundsson segna durante la gara 2.87 3.50 3.30 Vittoria Torino 5.50 5.25 5.00

Come scommettere su Fiorentina – Torino: analisi match e pronostici

Incredibile a dirsi. Dopo un avvio straordinario, con un andamento da prima della classe, la Fiorentina di Raffaele Palladino è nei fatti costretta a vincere per rimanere ancorata alla zona Champions League. Per i viola un solo punto nelle ultime cinque giornate e una vittoria che manca da più di un mese, dalla goleada in Conference League contro il modesto LASK. Una involuzione sconcertante. Serve una prova d'orgoglio, nel segno magari di quel Moise Kean capace di rinascere dopo un'annata terribile con la maglia della Juventus.

Obiettivi stagionali magari meno importanti, ma anche il Torino ha vissuto un campionato nel segno delle contraddizioni. Prima una partenza da sogno (con tanto di primo posto in solitaria riconquistato dopo più di quarant’anni) e poi una caduta inesorabile fino alla soglia della zona retrocessione. I granata vengono adesso da tre pareggi consecutivi, ultimo quello nel derby contro la Juventus: la truppa di Vanoli ha mostrato grandi progressi e si candida perlomeno a vivere un finale di campionato senza grosse preoccupazioni.

Probabili formazioni Fiorentina vs Torino

Per i pronostici Fiorentina – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. Allenatore: Palladino.

: De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. Allenatore: Palladino. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiorentina, finalmente i tre punti

Vincere per tornare a sognare l’Europa. Non ci sono alternative per una Fiorentina che potrebbe proporre qualche novità: a centrocampo Mandragora dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Cataldi, mentre sulla trequarti Folorunsho dovrebbe prendere il posto di Sottil (l'ex Napoli dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo dello sfortunato Bove). Occhio, poi, all'ex Monza Colpani, in cerca di riscatto dopo un momento tutt'altro che semplice. Secondo il nostro pronostico, Fiorentina-Torino si chiuderà con il successo della squadra di casa: i granata, comunque, riusciranno a siglare almeno un gol.

Scommessa 1: Vittoria Fiorentina + GOL: 4,33 con bet365

Gudmundsson, è il momento di prendersi la Fiorentina

Il grande assente di questa prima parte di stagione a tinte viola è sicuramente l’ex genoano Gudmundsson. Inizialmente alle prese con un infortunio, adesso l’islandese deve mettersi alle spalle una serie di prestazioni deludenti. Secondo la nostra previsione, riuscirà a siglare almeno un gol nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; Gudmundsson segna: 3,50 con Sisal

Torino, una vittoria per tornare a sognare

Vanoli si è detto soddisfatto, dopo i recenti tre pareggi consecutivi. Il Torino, però, deve alzare l'asticella e puntare ai tre punti: un successo in terra toscana riporterebbe i granata in corsa per un ottavo posto che - per una serie di incastri tra ranking e Coppa Italia - potrebbe garantire l'accesso alla prossima Conference League. Secondo il nostro pronostico, Fiorentina-Torino terminerà con il successo dei piemontesi. Ricci e compagni si presentano con un nuovo assetto tattico, con la difesa a quattro e un trio di rifinitori a supporto dell’unica punta Che Adams.

Scommessa 3; Vittoria Torino: 5,50 con William Hill