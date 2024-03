Pronostici Fiorentina – Roma e informazioni utili per scommettere: i bookies prevedono un pareggio tra le due formazioni

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Roma, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 10 ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra viola e giallorossi, match valido per la 28esima giornata di Serie A.

Dopo aver dettato legge in Europa, demolendo per 4 a 0 il Brighton di Roberto De Zerbi in occasione del match d’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma di Daniele De Rossi è attesa in trasferta a Firenze per tentare l’assalto al quarto posto.

I nostri pronostici Fiorentina - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.85 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 6.00 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.75 2.75 3.00

Come scommettere su Fiorentina – Roma: analisi match e pronostici

Reduce da 3 risultati utili in campionato, la squadra allenata da Vincenzo Italiano vuole conquistare almeno un punto per non allontanarsi troppo dalla zona Europa.

Per i pronostici Fiorentina – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sotil/Ikonè; Belotti.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sotil/Ikonè; Belotti. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lo stato di forma della Roma

Nelle ultime 3 partite, tra campionato ed Europa League, la Roma ha segnato la bellezza di 11 reti. Contro il Brighton in coppa è arrivato il quinto successo consecutivo e per la gara contro una Fiorentina che ha concesso anche troppo al Maccabi Haifa in Conference League, i pronostici Fiorentina - Roma prevedono l’ennesima gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

L’Europa League può stancare

Gli impegni infrasettimanali in Europa League alla lunga possono stancare e ci può voler tempo per recuperare completamente le energie. Anche per questo motivo i pronostici Fiorentina – Roma prevedono che la sfida tra viola e giallorossi si possa tradurre in un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Lukaku per il gol numero 18

Andato a segno anche nel poker contro il Brighton, l’attaccante giallorosso è arrivato al 17esimo gol stagionale. Lo stato di forma del belga continua ad essere impressionante, e il numero 90 giallorosso ha tutta l’intenzione di trascinare la sua squadra più avanti possibile in Europa League e campionato. I pronostici Fiorentina – Roma prevedono che l’attaccante della Roma possa essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,25 con William Hill