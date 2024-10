In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Ivan Juric.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 27 ottobre allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

I nostri pronostici Fiorentina - Roma

Il nostro pronostico Fiorentina - Roma bet365 Sisal William Hill Segna Robin Gosens 8.50 7.50 4.60 Vittoria Roma 2.80 2.80 2.80 Risultato esatto: 2-1 Fiorentina 10.00 10.50 8.50

Come scommettere su Fiorentina – Roma: analisi match e pronostici

La Fiorentina vuole confermarsi dopo le quattro vittorie consecutive tra campionato e Conference League. I viola devono fare i conti con qualche problema di troppo in attacco, ma possono guardare con fiducia al futuro alla luce dei 13 punti in classifica e dello striminzito -1 dal Milan quarto in classifica.

Tre punti in meno per la Roma, reduce dal successo scaccia crisi in Europa League (1-0 di rigore contro la Dinamo Kiev) e dalla sconfitta in campionato al cospetto dell'Inter campione d'Italia. I giallorossi hanno bisogno di fare risultato: in caso contrario, la posizione di Juric si farebbe sempre più traballante.

Probabili formazioni Fiorentina vs Roma

Per i pronostici Fiorentina – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-3-2-1) : De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kouame. Allenatore: Palladino.

: De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kouame. Allenatore: Palladino. ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Robin Gosens non vuole fermarsi più

Probabilmente la Fiorentina ha fatto un vero e proprio affare. Sì, perché Robin Gosens sta tornando quell’esterno dall’incredibile fiuto del gol visto ai tempi dell’Atalanta. Il tedesco ha già realizzato due reti tra campionato e Conference League e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Così, secondo i nostri pronostici Fiorentina - Roma è gara che sarà caratterizzata da un gol di Gosens.

Scommessa 1; segna Robin Gosens: 8,50 con bet365

La Roma deve tornare a vincere in campionato. Juric rischia grosso

I capitolini hanno bisogno di un successo prestigioso. La gestione Juric non ha dato i frutti sperati, al netto della vittoria di nervi contro l’Udinese (arrivata subito dopo l’esonero di De Rossi) e del recente successo contro la Dinamo Kiev (per giunta solo grazie al rigore realizzato da Dovbyk). Per questo, la Roma deve assolutamente vincere: in caso contrario, l’ipotesi di un ritorno di Daniele De Rossi si farebbe sempre più concreta.

Scommessa 2; Vittoria Roma: 2,80 con Sisal

La Fiorentina può vincere: occhio al 2-1 finale

Senza la stella Gudmundsson e un con un Moise Kean acciaccato, la Fiorentina comunque è squadra di assoluto spessore. Oltre al già citato Gosens, Palladino può fare affidamento su un altro grande talento come Colpani e, in più, spera nella rinascita di un giocatore di prospettiva come Beltran. Da non sottovalutare nemmeno il centrocampo, nel segno di tre elementi del calibro di Bove, Cataldi e Adli. Per questo, secondo i nostri pronostici Fiorentina - Roma è match che i viola possono tranquillamente vincere.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 8,50 con William Hill