In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Puskas Akademia, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Puskas Akademia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Andata dei play off di Conference League, che si disputerà il 22 agosto alle 20:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina e Puskas Akademia si affrontano nella gara d’andata dei play off di Conference League, ultimo step di qualificazione prima della definizione della fase a gironi della competizione europea per club. Il ritorno del match si disputerà invece il prossimo 29 agosto.

I nostri pronostici Fiorentina – Puskas Akademia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Fiorentina - Puskas Akademia bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.37 2.45 2.50 Colpani primo marcatore dell’incontro 5.50 5.00 6.00 Risultato esatto 4-0 11.00 11.00 11.00

Come scommettere su Fiorentina – Puskas Akademia: analisi match e pronostici

L’obiettivo della Fiorentina è uno solo: sfatare il tabù Conference League. Per due volte i viola hanno centrato la finale della competizione e per due volte l’hanno persa, prima contro il West Ham, poi contro l’Olympiakos. Raffaele Palladino ha come obiettivo primario la qualificazione alla prossima Champions League, ma proverà in ogni modo a regalare il primo trofeo continentale al club viola. Di fronte c’è il Puskas Akademia, squadra semisconosciuta a livello internazionale ma che ha centrato 4 vittorie su 4 nel campionato ungherese.

Probabili formazioni Fiorentina vs Puskas Akademia

Per i pronostici Fiorentina – Puskas Akademia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino Puskas Akademia (4-2-3-1): Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Szolnoki, Nissila; Soisalo, Plsek, Nagy; Colley. Allenatore: Zsolt Hornyák

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Puskas Akademia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fattore Franchi per i viola

Esordio agrodolce sulla panchina della Fiorentina per Raffaele Palladino, che non è riuscito ad andare oltre uno striminzito 1-1 in casa del neopromossa Parma. La sua squadra però è costruita per macinare gioco e gol. L’arrivo di Gundmudsson offre al tecnico una valida alternativa a Kean. Sottil dovrebbe partire titolare al posto di Barak. Il potenziale offensivo è evidente, ed allora è lecito scommettere un over 3,5 secondo i pronostici Fiorentina - Puskas Akademia.

Scommessa 1; over 3,5: 2,37 con bet365

Riflettori su Colpani

L’ex Monza rappresenta il futuro della Fiorentina e della Nazionale italiana. Estro, talento e gamba sono le caratteristiche del trequartista, che vuole ripagare la fiducia e l’investimento che la Fiorentina ha fatto per prelevarlo dal Monza. Il 25enne lo scorso anno mise a segno 8 reti con i brianzoli. Alla seconda con la Fiorentina può essere interessante puntare su di lui come primo marcatore dell’incontro stando ai pronostici Fiorentina - Puskas Akademia.

Scommessa 2; Colpani primo marcatore dell’incontro: 5,00 con Sisal

Imbarazzo della scelta in attacco

Molti investimenti oculati con l’obiettivo di fornire a Palladino coppie valide. La strategia della Fiorentina è stata chiara ed oggi il tecnico ha a disposizione almeno due calciatori allo stesso livello per ruolo. Bisognerà capire se la strategia pagherà durante la stagione ma è evidente che il potenziale offensivo della Fiorentina appare di gran lunga superiore a quello degli avversari.

Scommessa 3; Risultato esatto 4-0: 11,00 con William Hill