Pronostici Fiorentina – Pafos e informazioni utili per scommettere: viola favoriti e obbligati a vincere dopo l’ultima sconfitta

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Pafos, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina-Pafos, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Juan Carlos Carcedo.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Conference League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 28 novembre allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina-Pafos

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Pafos bet365 Sisal William Hill Pareggio 5.25 5.00 4.50 Over 3,5 2.37 2.00 2.30 Vittoria Fiorentina 1.33 1.33 1.32

Come scommettere su Fiorentina – Pafos: analisi match e pronostici

La Fiorentina si ritrova al cospetto di una squadra cipriota e sa che non c’è da scherzare. Dopo la sconfitta in casa dell’APOEL, i viola di Palladino devono fare i conti con il nuovo che avanza Pafos, compagine che al momento è al primo posto della Cyprus League e che ha inoltre totalizzato 6 punti in questa Conference League (gli stessi di Ikoné e compagni). Si preannuncia dunque una sfida equilibrata, nonostante la squadra di casa abbia dalla sua i favori dei pronostici.

Previsioni tutt'altro che sorprendenti: la Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione clamoroso, con tanto di secondo posto in campionato e un sogno Scudetto mai così vivo. L’impressione, così, è che la sconfitta contro l’APOEL vada considerata solo un incidente di percorso, condizionato anche da un turn over forse eccessivo (errore che Palladino non dovrebbe ripetere).

Probabili formazioni Fiorentina vs Pafos

Per i pronostici Fiorentina – Pafos occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Richardson, Cataldi; Ikoné, Kouamé, Sottil. All. Palladino.

Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Richardson, Cataldi; Ikoné, Kouamé, Sottil. All. Palladino. PAFOS (4-3-3): Ivusic; Joao Correia, Luckassen, Goldar, Silva; Dragomir, Sunjic, Quina; Pepe, Jairo, Tankovic. All. Carcedo.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Pafos permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiorentina, con le squadre cipriote non c'è da scherzare. Finirà in pareggio

La recente sconfitta in Conference deve essere da lezione, anche perché un ulteriore K.O. complicherebbe di brutto l’obiettivo ottavo posto (l’ultimo che garantisce l’accesso diretto alla fase finale). Mister Palladino, però, sembra sempre intenzionato a proporre molte seconde linee dal primo minuto.

Considerando i tanti giocatori interessanti in forza al Pafos (a centrocampo c'è l'ex Udinese Quina, in difesa l'ottimo Luckassen), la partita potrebbe essere nel segno dell'equilibrio. Secondo i nostri pronostici, Fiorentina-Pafos si chiuderà con il più classico dei pareggi. Un risultato tutt'altro che soddisfacente per l'undici viola.

Scommessa 1; pareggio: 5,25 con bet365

Spettacolo al Franchi: ci saranno almeno quattro gol

La Fiorentina si affida al bomber di coppa Ikoné, autore di 3 gol in questa edizione della Conference. Con lui i velocisti Koumé e Sottil, supportati da un Richardson in cerca di visibilità dopo le tante panchine di questo avvio di stagione.

Dall'altro lato, riflettori puntati sull'esterno capoverdiano Joao Correia (già due gol per lui) e ovviamente sul centravanti e capitano Jairo, autore di 7 reti in campionato ma in cerca della prima gioia in Europa. Per la nostra previsione, considerando il potenziale offensivo delle due squadre, la gara sarà nel segno di almeno quattro gol.

Scommessa 2; over 3,5: 2,30 con Sisal

La Fiorentina è più forte: sarà vittoria dopo il K.O. contro l’APOEL

Non c’è partita, se la Fiorentina gioca come sa. Anche se la cose si metteranno male, Palladino potrà comunque proporre i titolarissimi nella ripresa: occhio, a quel punto, alla verve ritrovata di Moise Kean e alle giocate dei vari Beltran e Bove. Insomma, la soluzione d’emergenza non mancherà: così, secondo i nostri pronostici Fiorentina-Pafos si chiuderà con una netta vittoria della squadra di casa.

Scommessa 3; vittoria Fiorentina: 1,32 con William Hill