Pronostici Fiorentina – Napoli e informazioni utili per scommettere: viola per il quarto posto, partenopei per lo Scudetto. Occhio al pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 4 gennaio allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina - Napoli

Il nostro pronostico Fiorentina - Napoli bet365 Sisal William Hil Primo tempo/Finale Napoli/Pareggio 15.00 14.50 15.00 Risultato esatto 2-2 15.00 15.00 13.00 Vittoria Napoli + GOL Fiorentina 5.00 5.00 5.00

Come scommettere su Fiorentina – Napoli: analisi match e pronostici

La Fiorentina deve ritrovare un successo che manca da quattro turni, per tornare a macinare punti in chiave quarto posto. La viola, però, deve fare i conti con un Napoli che non si può permettere uscite a vuoto: il sogno Scudetto è tutt'altro che irrealizzabile, soprattutto in assenza di coppe, ma bisogna fare meglio di squadre che stanno viaggiando a velocità folli come Atalanta e Inter.

Fiorentina e Napoli si sfidano per la prima volta in questa stagione. L'ultimo confronto si è giocato lo scorso maggio proprio al Franchi: 2-2 il risultato e, curiosamente, per la Fiorentina in gol due giocatori ormai fuori dal progetto come Nzola (in prestito al Lens) e Biraghi (ancora in rosa e finito nel mirino proprio dei partenopei).

Probabili formazioni Fiorentina vs Napoli

Per i pronostici Fiorentina – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Match combattuto: Napoli avanti, ma la Fiorentina raggiungerà il pari

Bella sfida al Franchi. Il Napoli sembra superiore almeno sulla carta e questo nonostante l’assenza pesantissima di un difensore del calibro di Buongiorno. I partenopei passeranno in vantaggio grazie alle giocate in velocità di Neres (preferito a Politano) e Kvaratskhelia e agli inserimenti di McTominay. Secondo il nostro pronostico Fiorentina-Napoli sarà segnata dalla reazione nella ripresa della squadra di casa, che conquisterà così il pareggio

Scommessa 1: primo tempo/finale Napoli/Fiorentina: 15,00 con bet365

Spettacolo al Franchi: sarà 2-2 al triplice fischio

Rimaniamo fedeli alla previsione di un pareggio. Ma andiamo ancora più nel particolare: la gara terminerà con uno spettacolare 2-2, a dimostrazione che parliamo di due squadre che in attacco possono dire tanto. Occhio alla Fiorentina, che propone il bomber Kean in attacco e l’ex genoano Gudmundsson sulla trequarti (l’islandese non ha ancora mostrato le sue qualità a Firenze).

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 15,00 con Sisal

Napoli avanti: il sogno Scudetto è sempre vivo

Secondo il nostro pronostico Fiorentina - Napoli si chiuderà con il successo dei partenopei. I viola, però, sigleranno almeno un gol. Riflettori puntati, così, sul centravanti belga Romelu Lukaku, poco incisivo in fase realizzativa ma sempre prezioso per il gioco di Mister Conte. Occhio anche al colosso Anguissa, centrocampista preziosissimo non solo in fase di contenimento ma anche in ottica gol.

Scommessa 3; vittoria Napoli + GOL: 5,00 con William Hill