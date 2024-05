Pronostici Fiorentina - Monza e informazioni utili per scommettere: viola nettamente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Monza, quote dei bookmakers e analisi partita di lunedì 13 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che chiuderà la 36esima giornata di Serie A : il match tra i viola di Vincenzo Italiano e i biancorossi allenati da Raffaele Palladino.

Dopo aver pareggiato per 1 a 1 contro il Club Brugge in occasione della partita di ritorno delle semifinali di Conference League, e aver conquistato così la finale di Atene, la Fiorentina affronta il Monza in uno degli ultimi Monday-night match dell’anno.

I nostri pronostici Fiorentina - Monza

Il nostro pronostico Fiorentina - Monza bet365 Sisal William Hill Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.00 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 8.00 8.50 7.50 Lucas Beltran marcatore nell’incontro 2.75 2.75 2.80

Come scommettere su Fiorentina - Monza

Ad un punto dal Napoli e con la gara contro l’Atalanta ancora da recuperare, la Fiorentina ha ancora virtualmente 12 punti a disposizione per poter puntare ad un posto in Europa anche per la prossima stagione.

Probabili formazioni Fiorentina - Monza

Per i pronostici Fiorentina – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe a caccia della vittoria

Galvanizzati dalla conquista della seconda finale di Conference consecutiva, i gigliati potrebbero partire subito a mille e cercare di andare in vantaggio contro i brianzoli già nella prima frazione di gioco. I pronostici Fiorentina – Monza prevedono la possibilità che i viola possano terminare il primo tempo in vantaggio.

Scommessa 1; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

La viola per un’altra vittoria in casa

Contro il Monza i viola potrebbero trovare la seconda vittoria consecutiva in casa, la numero 15 in campionato. A 6 punti dalla Lazio settima in classifica, i viola allenati da Vincenzo Italiano cercano un altro successo all’Artemio Franchi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 8,50 con Sisal

Lucas Beltran vuole segnare ancora

Il suo rigore contro il Club Brugge in Conference League ha spedito la sua squadra in finale per il secondo anno consecutivo, Lucas Beltran vuole sfruttare al meglio questo suo momento positivo e tornare subito a segnare davanti ai suoi tifosi. Per questo motivo i pronostici Fiorentina - Monza indicano il giocatore argentino come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lucas Beltran marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill