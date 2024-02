Pronostici Fiorentina – Lazio e informazioni utili per scommettere: viola favoriti sui biancocelesti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Lazio, quote dei bookmakers e analisi della partita di lunedì 26 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di Firenze, match che chiuderà la 26esima giornata di Serie A.

Dopo aver recuperato giovedì sera il match contro il Torino, valido per la 21esima giornata di Serie A, la Lazio affronta un’altra trasferta volando a Firenze dove affronterà la squadra viola.

I nostri pronostici Fiorentina - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Fiorentina - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.10 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.50 Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 2.90 2.80

Come scommettere su Fiorentina – Lazio: analisi match e pronostici

Dopo il pareggio nel “derby” contro l’Empoli, la Fiorentina contro la Lazio cerca la seconda vittoria casalinga consecutiva del 2024. La Lazio di Maurizio Sarri cercherà di andare a punti a Firenze per provare a non allontanarsi troppo dal sesto posto che vorrebbe dire Europa per la prossima stagione.

Per i pronostici Fiorentina – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan/Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil/Ikonè; Belotti.

Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan/Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil/Ikonè; Belotti. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre votate all’attacco

I pronostici Fiorentina – Lazio, vista la natura spregiudicata dei due allenatori che guidano le due formazioni, prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti. Abituate a non risparmiarsi in avanti e a concedere anche abbastanza nelle retrovie, Lazio e Fiorentina potrebbero regalare agli spettatori dell’Artemio Franchi una gara spettacolare ricca di occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Una vigilia importante per i biancocelesti

Dopo la sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara, la Fiorentina non è andata oltre l’1 a 1 contro l’Empoli. All’Artemio Franchi arriva una Lazio concentratissima, alla vigilia di due match importantissimi. La gara contro il Milan all’Olimpico ma, soprattutto, il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. La partita contro i bavaresi potrebbe condizionare la stagione dei biancocelesti che potrebbero risparmiare le forze e accontentarsi di un pareggio.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Partire subito a razzo

Negli ultimi 5 match la Fiorentina ha conquistato 3 punti soltanto una volta, in occasione del 5 a 1 contro il Frosinone. Contro una Lazio concentratissima in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i pronostici Fiorentina – Lazio prevedono la possibilità che la squadra allenata da Italiano potrebbe provare a passare in vantaggio già nei primi 45 minuti per poi cercare di amministrare il vantaggio e conquistare 3 punti che mancano al Franchi dall’11 febbraio scorso.

Scommessa 3; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,80 con William Hill