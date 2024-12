Pronostici Fiorentina – LASK e informazioni utili per scommettere: viola nettamente favoriti. In attacco Kean e Ikoné

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-LASK, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - LASK, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Markus Schopp.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato di Conference League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 12 dicembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

I nostri pronostici Fiorentina - LASK

Il nostro pronostico Fiorentina - LASK bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 4-0 Fiorentina 15.00 15.00 15.00 Ikoné segna per primo 7.50 6.25 7.50 Pareggi 5.00 5.25 4.40

Come scommettere su Fiorentina – LASK: analisi match e pronostici

Vincere per archiviare il discorso qualificazione e vivere un’ultima giornata senza patemi d'animo. Questa la missione della Fiorentina, vogliosa di vivere un'altra Conference League da protagonista, nella speranza - questa volta - di riuscire ad imporsi anche nell'ultimo atto della più giovane delle manifestazioni europee. Missione alla portata della compagine viola, reduce da otto vittorie consecutive in campionato e incredibilmente in corsa per lo Scudetto.

Dall'altro lato c'è un LASK che deve fare assolutamente risultato: siamo alla penultima giornata della fase campionato e gli austriaci hanno raccolto solo due punti, per questo gli uomini di Mister Schopp (noto per la sua lunga militanza nel Brescia) devono conquistare almeno un pareggio in terra toscana. Un'impresa ai limiti dell'impossibile, anche perché la Fiorentina non può permettersi passi falsi in previsione della trasferta conclusiva in casa del Vitoria Setubal.

Probabili formazioni Fiorentina vs LASK

Per i pronostici Fiorentina – LASK occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Ranieri, Parisi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé; Kean. Allenatore: Palladino.

Terracciano; Kayode, Moreno, Ranieri, Parisi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé; Kean. Allenatore: Palladino. LASK (4-4-2): Jungwirth; Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello; Zulj, V. Berisha, Jovicic, Flecker; Entrup, Ljubicic. Allenatore: Schopp.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - LASK permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiorentina senza freni: poker e un posto tra le prime 8 assicurato

In campionato le cose vanno alla grandissima. In Conference League, invece, la qualificazione agli ottavi è ormai ad un passo: per un posto tra le prime otto potrebbe bastare anche un successo contro il LASK, e allora Palladino si affida a bomber Moise Kean in attacco. Al fianco dell’ex juventino (già 13 gol in stagione) anche altri due giocatori proposti spesso dal primo minuto come Kouamé e Beltran. A centrocampo chance per Mandragora, mentre nella difesa davanti a Terracciano ci sono gli esterni Kayode e Parisi. Nonostante l’ampio turnover, secondo il nostro pronostico Fiorentina-LASK si chiuderà con un netto 4-0 dei viola.

Scommessa 1; Risultato esatto 4-0 Fiorentina: 15,00 con bet365

Ikoné vuole confermarsi re di coppa

Si parla tanto di Kean, ma in Conference League i riflettori sono inevitabilmente puntati su Jonathan Ikoné. Il classe '98 francese è il migliore marcatore della squadra nella competizione, come testimoniano i tre gol messi fin qui a referto. C'è grande voglia di continuare a fare bene: secondo la nostra previsione, l'ex Lille siglerà la prima rete della partita.

Scommessa 2; Ikoné segna il primo gol: 6,25 con Sisal

Fiorentina, con un pareggio tutto rimandato all’ultima giornata

La Fiorentina punta senza mezzi termini alla vittoria, ma deve comunque fare i conti con una squadra alla disperata ricerca di punti. Il LASK si affida agli attaccanti Entrup e Ljubicic, entrambi ancora senza gol in questa Conference, e al centrocampista ex Lazio Valon Berisha. Secondo i nostri pronostici Fiorentina - LASK si chiuderà con un pareggio: i viola dovranno rimandare il discorso top 8 di una settimana, mentre gli austriaci saranno poi costretti a vincere con il Vikingur Reykjavik per conquistare almeno il 24esimo posto.

Scommessa 3; vittoria LASK 3,10 con William Hill