Pronostici Fiorentina – Inter e informazioni utili per scommettere: big match in chiave Scudetto. Nerazzurri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Inter, le quote dei bookmakers e l'analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina-Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 1° dicembre allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina-Inter

Il nostro pronostico Fiornetina - Inter bet365 Unibet William Hill Pareggio 3.50 3.75 3.50 Vittoria Inter 2.05 2.02 2.00 Vittoria Fiorentina 3.60 3.70 3.60

Come scommettere su Fiorentina – Inter: analisi match e pronostici

Il big match del week end mette a confronto la sorpresa Fiorentina e l’Inter campione d’Italia. Le due squadre viaggiano a braccetto, ritrovandosi entrambe ad un solo punto dal Napoli capolista. La gara, così, è di quelle da vincere, per evitare la fuga dei partenopei di Antonio Conte. I presupposti ci sono tutti, anche solo guardando alle recenti prestazioni in Europa: i viola, in campo con tante seconde linee, sono riusciti ad avere la meglio sui ciprioti del Pafos (più insidiosi del previsto); i nerazzurri, invece, hanno vinto le resistenze di un Lipsia alla disperata ricerca di punti.

Probabili formazioni Fiorentina vs Inter

Per i pronostici Fiorentina – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino. INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Viola e nerazzurri non andranno oltre il pari

Alla fine sarà pareggio, con tanto di ringraziamenti del Napoli e del gruppone di altre inseguitrici in chiave Scudetto. Fiorentina e Inter sono in un ottimo stato di forma e l’impressione è che al momento, nonostante i nerazzurri siano in valore assoluto più forti, siamo al cospetto di due squadre sullo stesso livello. Per questo, secondo i nostri pronostici Fiorentina-Inter terminerà con un pareggio magari nel segno dello spettacolo.

Scommessa 1; pareggio: 3,50 con bet365

L’Inter è più forte: una vittoria per lo Scudetto

L’Inter farà rispettare lo status di campione d’Italia e di squadra (almeno sulla carta) più forte della Serie A. Occhio all’orgoglio di Lautaro Martinez, a secco di gol dalla gara contro il Venezia e recentemente non incluso dalla Fifa tra i candidati del Best Men's Player. Riflettori puntati anche sul sempre insidioso Marcus Thuram e su un Yann Aurel Bisseck chiamato a sostituire l'infortunato Pavard (sul tedesco, fresco di rinnovo, c'è il Bayern Monaco). Secondo la nostra previsione, i nerazzurri riusciranno a vincere al Franchi, conquistando punti fondamentali in chiave Scudetto

Scommessa 2; vittoria Inter: 2,02 con Unibet

Gli uomini di Palladino vincono ancora: il sogno continua

La Fiorentina non si ferma più. Gli uomini di Palladino riusciranno ad avere la meglio anche contro la fortissima Inter di Simone Inzaghi. Attenzione al momento di forma di un rigenerato Moise Kean, in cerca del tredicesimo gol stagionale (e pensare che in tre stagioni con la Juventus di reti ne aveva realizzate 14). In più, i viola stanno per riabbracciare anche il talento islandese Gudmundsson, destinato a sostituire un Beltran che comunque si sta comportando bene nel ruolo di trequartista. Insomma, parliamo di una squadra che può dire la sua non solo in ottica quarto posto: per questo, secondo i nostri pronostici Fiorentina-Inter sarà nel segno dei successo toscano.

Scommessa 3; vittoria Fiorentina: 3,60 con William Hill