In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Inter, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 28 gennaio ore 20.45

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo serale che concluderà la domenica calcistica allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dopo il trionfo a Riad, dove l’Inter ha conquistato la Supercoppa italiana battendo per 1 a 0 il Napoli in finale grazie un gol del solito Lautaro Martinez, riprende il campionato per i nerazzurri, chiamati alla non semplice trasferta di Firenze.

I nostri pronostici Fiorentina – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Inter bet365 Sisal William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.50 2.50 Risultato esatto 1-3 Inter 15.00 16.00 15.00 Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro 5.00 5.25 4.50

Come scommettere su Fiorentina – Inter: analisi match e pronostici

Di ritorno dalla trasferta araba anche i viola, che hanno perso malamente in semifinale contro il Napoli. Gli uomini di Italiano in occasione della partita d’andata hanno perso per 4 a 0 a San Siro e vorranno prendersi la rivincita sui nerazzurri.

Probabili formazioni Fiorentina - Inter

Per i pronostici Fiorentina – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Llorente; Huijsen; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Suslov, Folorunsho; Ngonge, Saponara, Mboula; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Rimettersi in carreggiata

Dopo esser stata a lungo in testa alla classifica di Serie A, l’Inter si è ritrovata improvvisamente seconda, anche se con una gara da recuperare. Gli uomini di Inzaghi vogliono recuperare il tempo perduto e rimettersi immediatamente in carreggiata cercando di conquistare di nuovo il primo posto in classifica. Indubbiamente sono i favoriti da quote e pronostici Fiorentina - Inter.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

Una vittoria per continuare la corsa

Dopo aver trionfato in Supercoppa italiana l’Inter è chiamata a riprendersi la testa del campionato. Con la Juventus che ha saputo approfittare dell’assenza dei nerazzurri per superarli in classifica, l’Inter è impegnata nella trasferta di Firenze dove farà di tutto per conquistare l’ennesima vittoria. Anche in questo caso i pronostici Fiorentina - Inter sono con i nerazzurri, ma occhio ad eventuali reti dei viola.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Inter: 16,00 con Sisal

C’è solo un Capitano

Grazie ad un suo gol quasi allo scadere, l’Inter è riuscita a conquistare la terza Supercoppa italiana, l’ottava della sua storia. Nulla da dire sull’argentino numero 10 che non sia stato già abbondantemente scritto. Il capitano dell’Inter sta attraversando un periodo di forma straordinario, e tutto quello che tocca si trasforma in oro. Per questo motivo i pronostici Fiorentina – Inter indicano Lautaro Martinez come possibile primo marcatore del match.

Scommessa 3; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill