In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Fiorentina - Genk, quote e consigli utili per scommettere sul match di Conference League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Genk, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per il quinto turno di Uefa Conference League di giovedì 30 novembre alle ore 21.00 all’Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina cerca il passaggio del turno, ma per raggiungerlo dovrà necessariamente battere il Genk. Attualmente i viola sono alla guida del gruppo F, ma il margine sui belgi e sul Ferencvaros è minimo.

I nostri pronostici Fiorentina - Genk

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Fiorentina - Genk bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-0 Fiorentina 8.50 7.75 8.50 M’bala Nzola marcatore nell’incontro 2.37 2.25 2.60 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.35 2.37

Per conoscere tutti i pronostici, quote Fiorentina - Genk e ulteriori mercati di scommessa rimandiamo ai portali ufficiali degli operatori.

Come scommettere su Fiorentina - Genk: analisi match e pronostici

Italiano potrebbe attuare un leggero turnover. Tra i pali giocherà il portiere di coppa Christensen, mentre in difesa il tecnico gigliato potrebbe riabbracciare Kayode. Sull'out di sinistra spazio a capitan Biraghi. Cabina di regia affidata a Maxime Lopez, con Ikoné e Barak sulla trequarti. In avanti sarà Nzola a guidare l'attacco viola.

La formazione belga è pronta a presentarsi al Franchi con i titolarissimi per ribaltare la classifica e riscattare gli ultimi risultati altalenanti tra campionato e coppa (due vittorie, un pareggio e due sconfitte).

Probabili formazioni Fiorentina - Genk

Per i pronostici Fiorentina - Genk occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola.

Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola. GENK (4-2-3-1): Vandevoordt, Munoz, Cuesta, Sadick Aliu, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Paintsil, El Khannouss, Bonsu Baah, Zeqiri.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Genk permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una partita da vincere

Con 8 punti in classifica e il primato del girone, la viola con una vittoria si avvicinerebbe al passaggio al turno successivo. Secondo i pronostici Fiorentina - Genk servirà una prova di carattere e gli uomini di Italiano faranno di tutto per non deludere gli spettatori del Franchi.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Fiorentina: 8,50 con bet365

Nzola deve iniziare ad essere decisivo

Autore finora di un solo gol in 711 minuti giocati, M’bala Nzola ha piena fiducia del suo allenatore. Contro i belgi del Genk può ritrovare il gol conquistando fiducia e autostima, e aiutare la sua squadra ad andare avanti in Conference League. Nzola è quindi uno dei favoriti dalle quote marcatore Fiorentina - Genk.

Scommessa 2; M’bala Nzola marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Il Genk per ribaltare la situazione

Al momento secondi con 6 punti in classifica a pari punti con il Ferencvaros, i belgi del Genk cercheranno un risultato utile all’Artemio Franchi per poter ancora sperare nella qualificazione in occasione dell’ultimo turno, che si giocherà il 14 dicembre. Facile immaginare, stando ai pronostici Fiorentina - Genk, un pareggio in uno dei due tempi.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con William Hill