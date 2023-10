Tutti i pronostici Fiorentina - Ferencvaros con confronto quote dei mercati più interessanti, probabili formazioni e analisi match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Ferencavros confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Conference League.

Si giocherà il 5 ottobre alle 21.00, all’Artemio Franchi di Firenze, il match valido per il secondo turno di Conference League tra Fiorentina e Ferencvaros.

I nostri pronostici Fiorentina – Ferencavros

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Fiorentina - Ferencvaros bet365 Sisal William Hill Giacomo Bonaventura marcatore nell’incontro 3.00 3.50 2.90 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.50 2.45 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 7.50 7.50 6.50

Per pronostici Fiorentina – Ferencvaros, quote e mercati si rimanda ai portali ufficiali dei bookmaker online. In più gli scommettitori troveranno informazioni sui top siti scommesse sportive online nella nostra guida completa. Invece nella pagina dedicata al codice promozionale William Hill si può avere una panoramica dell’operatore e di come utilizzare il codice alla registrazione per aderire all’offerta di benvenuto.

Come scommettere su Fiorentina - Ferencvaros: pronostico e analisi match

Reduce dal 3-0 al Cagliari e all'interno di una striscia di 5 risultati utili consecutivi, la Fiorentina affronta il Ferencvaros per la seconda giornata del gruppo F di Conference League. I viola di Vincenzo Italiano hanno pareggiato 2-2 in Belgio contro il Genk nella prima giornata con doppietta di Ranieri mentre gli ungheresi allenati dall'ex interista Dejan Stankovic hanno avuto ragione per 3-1 in rimonta sui serbi del Cukaricki (reti di Varga, Owusu e Pesic). La Fiorentina è in un buon momento grazie all'ispirato Nico Gonzalez e a Nzola che si è sbloccato proprio col Cagliari (possibile però che lasci spazio a Beltran) ma gli ungheresi di Stankovic sono da non sottovalutare.

Probabili formazioni Fiorentina – Ferencavros

Per dei pronostici Fiorentina - Ferencvaros vincenti è necessario analizzare le probabili formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Botka, Mmaee, Cissè, Ramirez; Makreckis, Abu Fani; Marquinhos, Zacharlassen, Owusu; Varga

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Ferencavros permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Nel segno del 5

Il numero 5 dei viola è pedina indispensabile nello scacchiere di Italiano. Contro squadre come quella ungherese, il giocatore marchigiano tende ad esaltarsi e a esprimere tutto il suo potenziale. È tra i favoriti delle quote marcatore Fiorentina - Ferencvaros.

Scommessa 1; Giacomo Bonaventura marcatore nell’incontro: 3,00 con bet365

Il carattere degli uomini di Stankovic

Gli ungheresi non ci tengono a passare per la Cenerentola del gruppo e non andranno a Firenze certamente per fare la parte della vittima sacrificale. L’ex allenatore della Sampdoria cercherà in tutti i modi di trasmettere il suo carattere combattivo ai suoi giocatori. I pronostici Fiorentina - Ferencvaros degli esperti ci suggeriscono di non sottovalutare i verdi.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con Sisal

La forza dei Viola

Dopo 5 risultati utili consecutivi i viola vogliono la prima vittoria in Conference League. Il Ferencvaros è indubbiamente squadra di carattere, ma la disparità di forze in campo è notevole. Se giocano come sanno, gli uomini di Italiano possono conquistare la vittoria. Come confermano i pronostici Fiorentina - Ferencvaros.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-0 Fiorentina: 15,00 con William Hill