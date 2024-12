Pronostici Fiorentina – Empoli e informazioni utili per scommettere: viola con i favori dei pronostici, ma gli uomini di D’Aversa vogliono i quarti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina-Empoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 4 dicembre allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina-Empoli

Il nostro pronostico Fiorentina - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Fiorentina 9.50 10.50 10.00 Pareggio 3.90 4.10 4.20 Vittoria Empoli 8.00 7.25 7.50

Come scommettere su Fiorentina – Empoli: analisi match e pronostici

Il derby toscano va in scena per la seconda volta in stagione. Dopo il pareggio a reti bianche dello scorso settembre, Fiorentina ed Empoli si giocano l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I viola scendono in campo per la prima volta dopo il grande spavento per Edoardo Bove e sognano una vittoria da dedicare proprio all'ex romanista: un obiettivo assolutamente alla portata, se si pensa alle 9 vittorie raccolte negli ultimi dieci incontri ufficiali.

Momento di flessione, invece, per un Empoli che punta ad una salvezza tranquilla: una missione tutt'altro che impossibile, considerando i 5 punti di vantaggio sul Como terzultimo e una difesa che - insieme a quella del Milan - è la migliore se si guarda alle squadre dal settimo posto in giù. Il recente 3-0 al cospetto proprio dei milanisti di Fonseca, però, ha mostrato i limiti di una squadra che di certo non può permettersi cali di tensione e che ha bisogno della prova perfetta per superare il turno di Coppa Italia.

Probabili formazioni Fiorentina vs Empoli

Per i pronostici Fiorentina – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiorentina determinata: alla fine sarà 3-0 all’Artemio Franchi

Un po’ di turn over, ma nemmeno così massiccio. La Fiorentina dovrebbe proporre una formazione comunque nel segno di qualche big: sulla trequarti non dovrebbe essere rischiato Gudmundsson, con Beltran che dovrebbe così essere affiancato dagli esterni Ikoné e Sottil. Unica punta Kouamé. A centrocampo l’ex laziale Cataldi, mentre in difesa chance per Kayode e Parisi, che fanno le veci di Dodò e Gosens. Tanta qualità e tanta voglia di dedicare il successo a Bove: secondo i nostri pronostici Fiorentina - Empoli si chiuderà con un netto 3-0 a tinte viola.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Fiorentina: 9,50 con bet365

Fiorentina, contro l’Empoli si deciderà tutto ai calci di rigore

Fiorentina scombussolata e con tanti big inizialmente in panchina. L’Empoli, invece, cerca il riscatto dopo il pesantissimo tris subito in casa del Milan e sogna di trovare spazio tra le migliori otto squadre di Coppa Italia. Alla luce di questi elementi, la gara si preannuncia decisamente equilibrata: per questo, secondo la nostra previsione, il match del Franchi terminerà in pareggio. Niente tempi supplementari, si deciderà tutto ai rigori.

Scommessa 2; pareggio: 4,10 con Sisal

L’Empoli sogna l’impresa, per raggiungere ancora una volta i quarti

Raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia per la quarta volta nella sua storia. Questo l’obiettivo dell’Empoli, che è riuscito in questa impresa nelle stagioni 1985-86, 1986-87 e 2006-07. La missione non è semplicissima, ma nemmeno impossibile: oltretutto parliamo di una squadra dall'ottima retroguardia (Ismajli è una certezza) e che può fare leva su ottime individualità dalla cintola in su. In attacco solo uno tra Colombo e Pellegri (quest'ultimo dovrebbe rifiatare), affiancato dal talento scuola Inter Sebastiano Esposito. A centrocampo dovrebbero esserci i titolarissimi, con Henderson e Anjorin a guidare il gioco, l'ex viola Maleh prezioso in ottica inserimenti e Gyasi e Cacace sugli esterni. Giocatori di assoluto spessore: per questo secondo il nostro pronostico Fiorentina - Empoli si chiuderà con una vittoria sofferta della squadra ospite.

Scommessa 3; vittoria Empoli: 7,50 con William Hill