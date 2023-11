In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Fiorentina - Cuckaricki con confronto quote, analisi match e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Cukaricki confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il quarto turno di Uefa Conference League

Si giocherà giovedì 9 novembre allo stadio GFK Dubočica alle 18.45 la partita tra Fiorentina e Cukaricki, quarto match del gruppo F della Uefa Conference League

La squadra di Italiano dovrà tenere alta la guardia senza farsi condizionare dal 6-0 del Franchi contro lo stesso Cukaricki nell'ultimo turno.

Reduci dall’1 a 0 subìto in casa dalla Juve, i viola vorranno sicuramente trovare quella vittoria che manca proprio dal 6 a 0 dell’andata contro i serbi.

I nostri pronostici Fiorentina - Cuckaricki

I nostri pronostici Fiorentina - Cuckaricki bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-4 Fiorentina 13.00 12.50 12.00 Lucas Beltran marcatore nell’incontro 2.00 2.00 1.90 Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 1.66 1.60 1.61

Probabili formazioni Fiorentina - Cukaricki

Per dei pronostici Fiorentina - Cuckaricki accurati è importante conoscere le probabili formazioni della partita. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ioné, Barak, Kouame; Beltran.

Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ioné, Barak, Kouame; Beltran. CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Serafimovic, Tosic; Dodic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic, Adzic; Adetunji.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Cukaricki permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Forze troppo dissimili in campo

Dopo aver perso di misura in casa contro la Juventus, la Fiorentina arriva alla partita di Conference con il dente avvelenato. Aspetto che indubbiamente inciderà sui pronostici Fiorentina - Cuckaricki. Le forze in campo sono troppo dissimili perché possa esserci storia in una partita che la Fiorentina è destinata a stravincere.

Scommessa 1; risultato esatto 0-4 Fiorentina: 13,00 con bet365

Beltràn vuole segnare di nuovo

Dopo aver segnato due gol nel match finito per 6 a 0 al Franchi, Lucas Beltràn non vede l’ora di segnare nuovamente contro i serbi, magari mettendo a segno un’altra doppietta. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Fiorentina - Cuckaricki.

Scommessa 2; Lucas Beltran marcatore nell’incontro: 2,00 con Sisal

Una partita senza storia

Può trattarsi di una mera formalità per la Fiorentina questo match che mette di fronte due formazioni agli antipodi per qualità e gioco. Ogni partita è una storia a sé certo, ma è molto probabile che i viola ritornino dalla trasferta serba con 3 punti. Secondo i pronostici Fiorentina - Cuckaricki non c'è storia: è la squadra di casa la favorita.

Scommessa 3; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 1,61 con William Hill