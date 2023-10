In questo articolo i pronostici Fiorentina - Cuckaricki con quote, mercati di scommessa e info utili per scommettere sul match di Conference.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Cuckaricki confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Conference League.

Andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze giovedì 26 ottobre alle ore 21.00, la partita tra la Fiorentina e la squadra serba del Cuckaricki.

I viola, reduci da una sconfitta in campionato nel derby tutto toscano contro l’Empoli, devono ancora trovare la prima vittoria in Conference League dopo due pareggi, entrambi per 2 a 2 nelle prime due giornate. 0 punti in 2 partite invece per la formazione di Belgrado, che non sembra poter dire molto in questa competizione.

I nostri pronostici Fiorentina - Cuckaricki

I nostri pronostici Fiorentina - Cuckaricki bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 3.25 3.30 3.10 Nicolas Gonzalez primo marcatore dell’incontro 4.33 4.15 3.75 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 7.00 7.00 6.50

Probabili formazioni Fiorentina - Cuckaricki

È importante, per elaborare pronostici Fiorentina - Cuckarici vincenti, analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran Cukaricki (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Cuckaricki permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I viola per riscattarsi davanti ai propri tifosi

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli la squadra di Italiano vorrà sicuramente riscattarsi di fronte al proprio pubblico. La squadra serba è una formazione che sembra non poter dire tanto in questa competizione, avendo subìto 5 gol e avendone segnato soltanto 1. La Fiorentina avrà a disposizione 90 minuti per provare a battere un avversario che è ampiamente alla sua portata. La vittoria dei viola è ampiamente favorita dai pronostici Fiorentina - Cuckaricki.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 3,25 con bet365

Nico Gonzalez alla caccia del gol

Nico Gonzalez deve ancora trovare il primo gol in Conference League. L’attaccante argentino, autore finora di 5 gol in 8 partite disputate in Serie A, deve ancora sbloccarsi in Europa. La partita contro il Cuckaricki può essere una buona occasione per migliorare il suo score. Non è forse il top favorito, ma indubbiamente Gonzalez appare tra i probabili cannonieri del match secondo le quote marcatore Fiorentina - Cuckaricki.

Scommessa 2; Nicolas Gonzalez primo marcatore dell’incontro: 4,15 con Sisal

La Fiorentina cerca il primo successo

Dopo aver pareggiato le prime due partite, la squadra di Italiano è a caccia del primo successo in Conference League. L’avversario è modesto, e i viola potrebbero approfittare della disparità di forze in campo per poter conquistare i primi 3 punti. Il dislivello tra le due squadre gioca indubbiamente a favore dei viola come confermano i pronostici Fiorentina - Cuckaricki.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 6,50 con William Hill