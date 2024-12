Pronostici Fiorentina – Cagliari e informazioni utili per scommettere: i viola devono archiviare un momento difficile. Occhio ai sardi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina-Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 8 dicembre allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina - Cagliari

Il nostro pronostico Fiorentina - Cagliari bet365 Sisal William Hill Moise Kean segna per ultimo 4.75 5.00 4.50 Risultato esatto 3-1 Fiorentina 12.00 12.00 12.00 Pareggio 4.50 4.50 4.33

Come scommettere su Fiorentina – Cagliari: analisi match e pronostici

Dopo la grande paura e il successivo sospiro di sollievo per la vicenda legata alla salute di Edoardo Bove, la Fiorentina scende ancora una volta in campo allo stadio Artemio Franchi. L’impianto situato in Viale Manfredo Fanti è stato teatro prima dello spezzone di gara con l’Inter (da recuperare a data da destinarsi) e poi della clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli. Il momento, così, tra emotività e risultati inaspettati, è di quelli delicati: vero, parliamo comunque di una Fiorentina in piena corsa per lo Scudetto, ma adesso ci sono da mostrare solidità e carattere.

In terra toscana arriva un Cagliari in ottima forma, reduce dall'importantissimo successo contro il Verona e dai pareggi ricchi di gol al cospetto di Milan e Genoa. I sardi hanno tutta l'intenzione di continuare a fare punti e di allungare ulteriormente sul terzultimo posto, adesso distante solo tre lunghezze.

Probabili formazioni Fiorentina vs Cagliari

Per i pronostici Fiorentina – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino. CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Moise Kean ancora protagonista

Si è ripreso la nazionale e adesso ha tutta l’intenzione di conquistare l’ambito titolo di capocannoniere. Moise Kean è giocatore letteralmente rinato: dopo le zero reti dell’anno scorso con la maglia della Juventus, il centravanti della nazionale viaggia su livelli mai visti: lo certificano le 13 reti siglate fin qui, solo quattro in meno rispetto all'avventura memorabile con il PSG (stagione 2020-21). Per il nostro pronostico Fiorentina-Cagliari sarà nel segno di un’altra rete dell’attaccante classe 2000.

Scommessa 1; Moise Kean segna per primo: 4,75 con bet365

Fiorentina, una vittoria (netta) nel nome di Bove

La Fiorentina vuole tornare a volare. Gli uomini di Palladino devono archiviare la cocente eliminazione in Coppa Italia e puntano con decisione alla settima vittoria consecutiva in campionato. Senza Bove, Palladino dovrebbe proporre Sottil e i soliti Colpani e Beltran sulla trequarti. Giocatori di spessore che si vanno ad aggiungere agli esterni Dodò e Gosens e al rigenerato Kean. Tutto elementi di qualità: così, per il nostro pronostico Fiorentina-Cagliari si chiuderà con un netto 3-1 dei viola.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Fiorentina: 12,00 con Sisal

Alla fine sarà pareggio: che soddisfazione per il Cagliari

La Fiorentina vive un momento particolare. Il Cagliari, allora, può ambire ad un pareggio che avrà più il sapore della vittoria. I sardi sono in ripresa: la formazione tipo sembra avere ormai una forma, con Zappa e Zortea chiamati ad attaccare sulle fasce, Gaetano pronto ad inventare e Piccoli nel ruolo di centravanti puro. Per la nostra previsione, così, le due squadre si divideranno la posta in palio.

Scommessa 3; pareggio 4,33 con William Hill