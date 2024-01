In questo articolo si troveranno i pronostici Fiorentina – Bologna, quote dei bookmakers e analisi del match di martedì 9 gennaio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Bologna confrontando le quote dei migliori bookmakers online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Primo dei 4 quarti di finale previsti la partita tra viola e felsinei, in una gara che varrà la semifinale contro la vincente di Milan – Atalanta.

I nostri pronostici Fiorentina – Bologna

Il nostro pronostico Fiorentina - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.25 2.10 2.20 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 1.95 Risultato esatto 2-1 Fiorentina 9.00 9.25 9.50

Come scommettere su Fiorentina – Bologna: analisi match e pronostici

Il Bologna giustiziere dell’Inter sarà ospite della Fiorentina di Italiano. I viola in campionato sono reduci da una sconfitta sul campo del Sassuolo, mentre i rossoblu hanno pareggiato al Dall’Ara per 1 a 1 contro il Genoa, entrambe le formazioni vorranno rifarsi nella Coppa nazionale.

Probabili formazioni Fiorentina - Bologna

Per i pronostici Fiorentina – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Uno degli obiettivi di entrambe le formazioni

Entrambe le squadre, raggiunti i quarti della competizione, hanno fissato il trofeo come uno dei loro obiettivi stagionali. Il Bologna ha eliminato l’Inter a San Siro, mentre la Fiorentina ha avuto ragione del Parma soltanto ai rigori. Trattandosi di un match a formula secca, c’è da aspettarsi una gara a viso aperto da parte di entrambe le formazioni, e i pronostici Fiorentina – Bologna prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,25 con bet365

Due squadre uguali

Distanziate soltanto di un punto in campionato, a girone d’andata appena conclusosi, le squadre allenate da Vincenzo Italiano e Thiago Motta viaggiano a ritmi simili in campionato. La Fiorentina ha segnato più reti, il Bologna ne ha incassati di meno. Quella del Franchi sarà una gara tra due allenatori giovani che interpretano il calcio in maniera moderna, e, anche secondo i pronostici Fiorentina – Bologna, è lecito aspettarsi un pareggio tra le due formazioni dopo i primi 45 minuti di gioco.

Scommessa 2; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con Sisal

La Fiorentina per regalarsi le semifinali

Dopo aver superato con fatica il Parma agli ottavi di finale, per i viola allenati da Vincenzo Italiano la partita contro il Bologna sarà un ulteriore banco di prova. I gigliati vogliono dimenticare la sconfitta contro il Sassuolo e faranno di tutto per regalarsi le semifinali del trofeo dove andranno ad affrontare la vincente di Milan – Atalanta.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 9,50 con William Hill