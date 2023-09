In questa pagina si possono consultare i pronostici Fiorentina - Atalanta dei nostri esperti e confrontare le quote del match di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, domenica 17 settembre alle ore 18.00, la Fiorentina ospiterà l’Atalanta. Viola a caccia del primo successo interno, bergamaschi ridimensionati dalla sconfitta di Frosinone dopo aver vinto i primi due incontri di campionato contro Sassuolo e Monza.

La Fiorentina dovrebbe confermare in porta Christensen, con Dodò e Biraghi che agiranno sulle fasce, con Milenkovic e Ranieri centrali. A centrocampo Arthur-Mandragora con Bonaventura trequartista. Sulle corsie esterne spazio a Kouamè e Brekalo, con Nzola come prima punta.

L’allenatore dei nerazzurri Gianpiero Gasperini dovrebbe puntare sul solito 3-4-1-2. Musso in porta con il terzetto difensivo che dovrebbe essere composto da Toloi, Kolasinac e Scalvini. In mezzo al campo Ederson e De Roon, con Ruggeri e Zappacosta sulle corsie. In avanti, spazio a Koopmeiners ad agire dietro le punte De Ketelaere e Scamacca.

I nostri pronostici per Fiorentina – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Fiorentina - Atalanta bet365 Sisal William Hill Over 2.5 1.80 1.75 1.72 M’Bala Nzola marcatore nell’incontro 3.40 3.00 3.25 Risultato esatto 1-0 Fiorentina 10.00 10.00 9.00

Probabili formazioni Fiorentina – Atalanta

Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quarta giornata di Serie A:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamè, Bonaventura, Brekalo; Nzola ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Katelaere, Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le formazioni segnano tanto

Entrambe le squadre sono a quota 6 reti, con la Fiorentina che ne ha però anche subìte 7. Due clean sheet invece per l’Atalanta di Gasperini che è riuscita a segnare in tutti gli incontri che ha giocato. C’è da aspettarsi quindi una gara ricca di gol e di capovolgimenti di fronte, come confermano i pronostici Fiorentina - Atalanta.

Scommessa 1: over 2.5: 1,80 con bet365

Aspettando Nzola

Ancora con le polveri bagnate il franco-angolese che finora ha convinto poco. Il numero 18 della Fiorentina deve ancora trovare il primo gol in campionato ed avrà di fronte una squadra che ha subìto finora soltanto 2 reti. L’attaccante viola, classe 1996, farà di tutto per segnare la sua prima rete davanti al pubblico di casa.

Scommessa 2: M’bala Nzola marcatore nell’incontro 3.00 con Sisal

Il cuore dei viola

Il fattore campo può essere sicuramente l’arma in più per la Fiorentina, che non dovrà farsi prendere dall’emozione come contro il Lecce, quando si è fatta rimontare di 2 reti dopo aver ampiamente dominato il match. L’Artemio Franchi può diventare una bolgia e può essere davvero il dodicesimo uomo in campo a supporto della formazione di Italiano. Un elemento da considerare per il nostri pronostici Fiorentina - Atalanta.

Scommessa 3: risultato esatto 1-0 Fiorentina: 9,00 con William Hill