Esordio in Europa sulla panchina della Roma per Daniele De Rossi, che dopo la batosta subita all’Olimpico contro l’Inter affronta gli olandesi del Feyenoord in un match tutt’altro che semplice.

I nostri pronostici Feyenoord – Roma

Il nostro pronostico Feyenoord - Roma bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Risultato esatto 1-1 7.00 6.75 6.00 Stephan El Shaarawy marcatore nell’incontro 4.33 5.00 5.00

Come scommettere su Feyenoord – Roma: analisi match e pronostici

Gli olandesi e i giallorossi si incrociano per la terza volta nelle ultime tre stagioni, con la Roma che finora ha sempre avuto la meglio sulla squadra di Rotterdam. I tifosi romanisti confidano molto nel detto “non c’è due senza tre” per l’occasione.

Probabili formazioni Feyenoord - Roma

Per i pronostici Feyenoord – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao.

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao. ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Feyenoord – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocarsi tutto all’Olimpico

Dopo il 4 a 2 subito dall’Inter, la Roma di Daniele De Rossi ha bisogno di trovare una prestazione positiva per rimettersi in carreggiata anche a livello mentale. Contro il Feyenoord, attualmente secondo in una Eredivisie letteralmente dominata dal PSV Eindhoven già fuggito a + 10, i giallorossi potrebbero anche puntare ad un pareggio cercando così di giocarsi tutto all’Olimpico in occasione della partita di ritorno prevista il 22 febbraio. Come previsto da molti pronostici Feyenoord - Roma.

Scommessa 1: pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

La Roma per proseguire la tradizione

Le ultime due volte che i giallorossi hanno incrociato gli uomini allenati da Arne Slot è sempre finita bene. Come tanti tifosi romanisti ricorderanno, la Roma allora allenata da Josè Mourinho, si impose sugli olandesi nella finale di Conference League 2021/22 ed eliminò i biancorossi in occasione dei quarti di finale di Europa League anche la stagione successiva. Il popolo giallorosso spera in un passaggio del turno anche in quest’occasione.

Scommessa 2: risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Il giocatore più in forma

Contro l’Inter è stato l’ultimo a mollare. Autore del momentaneo gol del 2 a 1, il “faraone” Stephan El Shaarawy attualmente è senza dubbio il più in forma dei suoi. Migliore in campo per quanto riguarda la formazione giallorossa contro i nerazzurri, finché è rimasto in campo ha dato importanti contributi anche a livello di copertura. Contro il Feyenoord il giocatore savonese cercherà il primo gol in Europa League e i pronostici Feyenoord – Roma lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3: Stephan El Shaarawy marcatore nell’incontro: 5,00 con William Hill