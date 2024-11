In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli - Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli-Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di lunedì 25 novembre allo stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Udinese bet365 Sisal William Hill Vittoria Empoli 2.80 3.00 2.87 Segna Gyasi 5.50 5.00 5.00 Risultato esatto 1-1 6.00 5.50 5.50

Come scommettere su Empoli - Udinese

Sfida tra due sorprese di inizio stagione che vogliono tornare a correre dopo una (prevedibile) fase di flessione. Così possiamo presentare il match tra Empoli e Udinese, squadre che gravitano nelle zone di metà classifica e che cercano punti preziosissimi in ottica salvezza.

Nonostante il punto in meno rispetto ai friulani (16 contro 15), gli empolesi di Mister D'Aversa stanno attraversando un momento migliore: quattro punti nelle ultime due gare, frutto del successo contro il Como e del prezioso pareggio in casa del Lecce. L'Udinese, invece, è reduce da tre sconfitte di fila: pesante quella in casa del Venezia, tutt'altro che sorprendenti, invece, quelle contro la Juventus e la lanciatissima Atalanta.

Probabili formazioni Empoli vs Udinese

Per i pronostici Empoli – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Giu. Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D'Aversa

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Giu. Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D'Aversa UDINESE (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Empoli, ancora un successo per rimanere nella parte sinistra della classifica

Secondo i bookmakers la sfida è nel segno del più totale equilibrio: non a caso, le quote della vittoria di Empoli e Udinese sono pressoché le stesse. Guardando però ai risultati più recenti, i toscani di D’Aversa sembrano dare qualche garanzia in più: il tecnico ex Lecce sembra anche intenzionato a proporre una formazione senza fronzoli, nel segno dei due centravanti Pellegri (finalmente sta tornando sui suoi livelli) e Colombo. Secondo il nostro pronostico Empoli-Udinese dovrebbe dunque chiudersi con il successo (importantissimo) della squadra di casa.

Scommessa 1; Vittoria Empoli: 2,80 con bet365

Gyasi vuole il terzo gol stagionale

L’ex Spezia Gyasi non dimentica i suoi trascorsi da attaccante puro. Il ghanese insegue il terzo gol stagionale: secondo la nostra previsione, riuscirà a lasciare il segno nella gara in programma lunedì, facilitato da una difesa friulana che spesso si fa sorprendere da giocate in velocità.

Scommessa 2; segna Gyasi: 5,00 con Sisal

Un punto a testa e quota salvezza ancora più vicina

Sfida equilibrata, dicevamo. Non è impensabile, così, che il match del Castellani si chiuda con il più classico dei pareggi. Oltretutto, parliamo di due squadre che si equivalgono: forse gli ospiti possono fare leva su un attacco qualitativamente maggiore (nel segno dell’ex campione del mondo Thauvin e di uno tra Davis e Lucca), ma dall’altro lato l’Empoli si affida su una difesa granitica (Viti e compagni hanno incassato solo 10 gol, meno di Atalanta, Inter e Lazio). Così, secondo i nostri pronostici Empoli - Udinese si chiuderà con un pareggio che alla lunga potrebbe risultare prezioso, considerando una lotta salvezza che si giocherà punto su punto.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,50 con William Hill