Pronostici Empoli – Torino e informazioni utili per scommettere: viola nettamente favoriti. In attacco Kean e Ikoné

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli-Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 13 dicembre allo Stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli-Torino

Il nostro pronostico Empoli - Torino bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 6.00 5.50 6.00 Sebastiano Esposito segna 2 o più gol 23.00 20.00 15.00 Parziale/Finale pareggio/Torino 6.50 6.50 6.50

Come scommettere su Empoli – Torino: analisi match e pronostici

Empoli e Torino si sfidano per la seconda volta in questa stagione. Due mesi e mezzo fa il confronto diretto in Coppa Italia, con successo dei toscani in terra piemontese nel segno delle reti di Ekong e Haas. Proprio dall'eliminazione in coppa, gli uomini di Vanoli - protagonisti di un avvio sontuoso, con tanto di ritorno in vetta dopo decenni - sono entrati in una spirale negativa fatta di 7 sconfitte e della singola vittoria al cospetto del Como. Non sorprende, così, che si ritrovino ad appena 4 punti dalla zona retrocessione.

Soprattutto, il Torino è adesso costretto ad inseguire lo stesso Empoli, che ha raccolto tre punti in più e che nel frattempo ha eliminato anche la Fiorentina in Coppa Italia. In campionato, invece, i toscani hanno recentemente avuto la meglio sul Verona con un perentorio 1-4 in terra scaligera: dimostrazione della bontà del lavoro svolto fin qui da Mister D'Aversa, che pul togliersi qualche soddifazione in più della classica salvezza tranquilla.

Probabili formazioni Empoli vs Torino

Per i pronostici Empoli – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Cacace; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Cacace; Colombo. Allenatore: D'Aversa TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Alla fine sarà pareggio tra due squadre molto simili

A confronto due squadre che devono fare i conti con assenze importanti: l’Empoli è senza lo squalificato Henderson e gli infortunati Haas, Pellegri, Fazzini e Zurkowski. Il Torino, invece, deve fare a meno dei lungodegenti Zapata e Schuurs e forse del centrocampista Ilic. Situazioni simili per due compagini che sulla carta appaiono sullo stesso livello: per questo, secondo il nostro pronostico Empoli-Torino si chiuderà sul risultato di 1-1.

Scommessa 1; Risultato esatto 1-1: 6,00 con bet365

Sebastiano Esposito ne farà almeno due

Il nuovo che avanza. L’attaccante scuola Inter Sebastiano Esposito si sta facendo apprezzare con giocate in velocità e gol. Non è un caso che la dirigenza toscana stia già lavorando per il riscatto del giocatore, per un investimento di circa cinque milioni di euro (uno in più in caso di salvezza). Per la serie: la plusvalenza è dietro l’angolo.

Il classe 2002 nativo di Castellammare di Stabia è già a 6 gol stagionali: secondo la nostra previsione, contro il Torino realizzerà almeno una doppietta, avvicinandosi a quella doppia cifra mai raggiunta in carriera.

Scommessa 2; Seba Esposito segna almeno 2 gol: 20,00 con Sisal

Torino, dopo 50 giorni riecco la vittoria

Il Torino vuole “vendicare” l’eliminazione in Coppa Italia. Contro l’Empoli l’obiettivo è tornare a vincere dopo un digiuno lungo 50 giorni: niente di impossibile per una squadra incerottata ma che comunque può fare affidamento su attaccanti come Che Adams e Antonio Sanabria e su un centrocampista richiestissimo dalle big europee come Samuele Ricci. Secondo il nostro pronostico Empoli-Torino sarà nel segno del pari al termine del primo tempo, ma vedrà avanti i granata al triplice fischio finale.

Scommessa 3; parziale/finala pereggio/Torino 6,50 con William Hill