Quella che si giocherà alle ore 15.00 al Castellani di Empoli sarà una gara importante in chiave salvezza per entrambe le formazioni. Le due squadre sono reduci da risultati significativi: i toscani hanno fatto il colpaccio sul campo del Napoli campione d’Italia, mentre gli emiliani vengono dal pari in rimonta acciuffato con la Salernitana.

I nostri pronostici Empoli - Sassuolo

I nostri pronostici Empoli - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.20 2.10 2.20 Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.20 3.15 2.90 Risultato esatto 1-2 Sassuolo 10.00 10.00 9.50

Come scommettere su Empoli – Sassuolo: analisi match e pronostici

Per i padroni di casa in difesa Andreazzoli si affida ancora una volta a Berisha in porta e al quartetto difensivo composto da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace. Nel trio di centrocampo ballottaggio aperto fra Grassi e Fazzini per affiancare Ranocchia e Maleh, mentre in attacco Cambiaghi andrà a completare il reparto insieme a Cancellieri e Caputo.

Per il Sassuolo idee chiarissime sugli 11 da schierare per Dionisi, che davanti a Consigli sceglierà Toljan e Vina come terzini e la coppia formata da Erlic e Ferrari centrali. In mediana ancora fiducia a Boloca e Thorstvedt, mentre il trio di trequartisti è il solito con Berardi, Bajrami e Laurienté. Unica punta Pinamonti.

Per dei pronostici Empoli – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi/Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi/Baldanzi, Cancellieri; Caputo.

Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi/Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi/Baldanzi, Cancellieri; Caputo. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Thorstvedt, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Difese da rivedere

Entrambe le formazioni hanno la seconda peggior difesa del torneo. Toccherà prendere provvedimenti per ridurre questo trend, anche in virtù della lotta salvezza. Ci si aspetta quindi una gara tirata, secondo i pronostici Empoli - Sassuolo, all’insegna del difensivismo.

Scommessa 1; under 2.5: 2,75 con bet365

L’Empoli per un’altra vittoria

Dopo aver sbancato addirittura lo stadio dei campioni d’Italia, l’Empoli ha avuto a disposizione la sosta per gli impegni delle nazionali per metabolizzare l’impresa di cui si è reso capace. Contro il Sassuolo gli uomini di Andreazzoli cercheranno altri 3 punti. Ecco perché alcuni pronostici Empoli - Sassuolo suggeriscono il vantaggio della squadra di casa a fine primo tempo.

Scommessa 2; Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,15 con Sisal

Il Sassuolo per ritrovare la vittoria

Ai neroverdi la vittoria manca da fine settembre, quando riuscirono ad imporsi per 2 a 1 a San Siro contro l’Inter. Da allora, solo pareggi e sconfitte per la formazione di Dionisi, che vede sempre più vicina la zona retrocessione. Sarà interessante analizzare anche le quote marcatore Empoli - Sassuolo per scoprire se anche in questo caso Berardi sarà lo striker favorito.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Sassuolo: 9,50 con William Hill