In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:00 di domenica 20 ottobre allo Stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Empoli - Napoli

Come scommettere su Empoli – Napoli: analisi match e pronostici

La capolista Napoli non vuole fermarsi più. I partenopei vogliono il sesto successo in campionato, il terzo consecutivo, per tenere ancora a distanza l'Inter campione d'Italia e le altre dirette concorrenti in ottica Scudetto. Il tecnico Antonio Conte deve però fare a meno di un giocatore fondamentale come Lobotka. Probabile, così, l’esordio dal primo minuto di Billy Gilmour, che va così ad affiancare l'altro scozzese McTominay.

Dall'altro lato, però, c'è un Empoli che vuole tornare a macinare punti dopo un avvio di campionato superlativo: i toscani vogliono archiviare la prima sconfitta stagionale al cospetto della Lazio e ritrovare una vittoria che manca ormai da un mese e cioè dal 2-0 in casa del Cagliari.

Probabili formazioni Empoli vs Napoli

Per i pronostici Empoli – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa

: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Napoli vuole il tris

Senza le coppe e forte di una rosa profonda e di qualità, il Napoli sogna il quarto Scudetto della sua storia. Obiettivo assolutamente alla portata per gli azzurri di Antonio Conte, chiamati a far valere il maggiore tasso tecnico anche in casa di una compagine organizzata come l’Empoli. Da non sottovalutare, poi, che alcuni degli elementi più importanti della rosa stiano ultimando il loro “rodaggio”: uno su tutti Romelu Lukaku, che non ha risposto alla convocazione della nazionale belga per lavorare al meglio a Castel Volturno. Per i nostri pronostici, Empoli - Napoli è gara destinata a chiudersi sull’1-3 per i partenopei.

Guai a sottovalutare l’Empoli. E dopo le soste…

Alcuni allenatori maledicono le soste per le nazionali: vuoi perché li priva di giocatori fondamentali (che rischiano anche di infortunarsi), vuoi perché in alcuni casi può interrompere pericolosamente una serie di risultati positivi. Proprio quest’ultimo rischia di essere il caso del Napoli, reduce da un filotto entusiasmante in campionato (5 vittorie e un pareggio dopo l’esordio shock contro il Verona).

Ne potrebbe approfittare l’Empoli di D’Aversa, squadra quadrata che si affida agli attaccanti Colombo e Fazzini. Secondo questa nostra previsione, i toscani - che già in passato hanno fatto soffrire il Napoli - potrebbero accontentarsi di un pareggio nella prima frazione e poi sferrare il colpo decisivo nella ripresa.

Di Lorenzo vuole riscoprirsi bomber

Uno dei giocatori rigenerati dalla cura Conte è sicuramente il capitano Di Lorenzo. L’esterno di difesa sta facendo bene anche in nazionale, con cui ha addirittura realizzato una doppietta nel match di Nations League contro Israele. Così, secondo i nostri pronostici Empoli - Napoli sarà gara nel segno di un altro gol di Giovanni Di Lorenzo, il terzo in una manciata di giorni.

