In questo articolo si troveranno i pronostici Empoli – Milan, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di domenica 7 dicembre alle ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto ad ora di pranzo al Carlo Castellani di Empoli.

L’Empoli penultimo in campionato ospiterà il Milan per il match valido per la 19esima giornata di Serie A, ultima partita del girone di andata.

I nostri pronostici Empoli – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Milan bet365 Sisal William Hill Over 3.5 3.00 2.75 2.75 Risultato esatto 1-3 Milan 13.00 13.00 12.00 Rafa Leao marcatore dell’incontro 2.75 2.50 2.87

Come scommettere su Empoli – Milan: analisi match e pronostici

I toscani, reduci dal pareggio a reti bianche nello scontro diretto con il Cagliari, ospitano i rossoneri di Pioli che in settimana hanno conquistato i quarti di finale di Coppa Italia battendo per 4 a 1 il Cagliari a San Siro.

Probabili formazioni Empoli - Milan

Per i pronostici Empoli – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa poco lucida

Con 30 gol finora incassati e la terza peggior difesa del torneo, la retroguardia dell’Empoli di sicuro non brilla per affidabilità. I toscani ospiteranno un Milan rinfrancato dalle recenti buone prestazioni e per questo motivo i pronostici Empoli – Milan prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 3,00 con bet365

Il Milan per difendersi dalle inseguitrici

Con Fiorentina e Bologna che, minacciosamente si fanno sempre più vicine, il Milan ha bisogno di un successo per consolidare il terzo posto e assicurarsi così un posto in Champions League per la prossima stagione. La partita contro i toscani è, sulla carta, un match semplice, ma gli azzurri non sono da sottovalutare in quanto hanno già messo in difficoltà squadre molto più blasonate che sono arrivate al Castellani. Elemento importante per dei pronostici Empoli - Milan esatti.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Milan: 13,00 con Sisal

Fiducia ritrovata per Rafa Leao

Dopo aver finalmente ritrovato il gol nella vittoria per 4 a 1 contro il Cagliari il 2 gennaio in Coppa Italia, Rafa Leao vuole cominciare nel migliore dei modi il suo 2024 anche in campionato. Il numero 10 rossonero sembra essere ritornato perfettamente in forma e contro il Cagliari ha fatto ammattire la difesa dei sardi in più di un’occasione. I pronostici Empoli – Milan indicano il numero 10 portoghese come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Rafa Leao, marcatore nell’incontro: 2,87 con William Hill