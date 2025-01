Pronostici Empoli – Lecce e informazioni utili per scommettere: sfida salvezza decisamente equilibrata. Occhio all’attacco salentino

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli-Lecce, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D'Aversa e quella guidata da Marco Giampaolo.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 11 gennaio allo stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Lecce bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Empoli 8.50 9.00 9.50 Segna Krstovic 3.75 3.50 3.80 Vittoria Lecce 4.33 4.00 4.20

Come scommettere su Empoli - Lecce

L'Empoli cerca una vittoria che manca ormai da cinque turni: i toscani, protagonisti di un avvio di stagione ai limiti del miracoloso, stanno vivendo un momento di flessione certificato dal misero punto raccolto nelle ultime quattro giornate. Troppo poche per una squadra che deve salvarsi e che può fare leva su una delle migliori difese del campionato (22 gol subiti, nessuno ha fatto meglio dal nono posto in giù), senza dimenticare la presenza di giovani attaccanti del calibro di Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo.

Anche il Lecce è in lotta per salvarsi, ma si ritrova ad inseguire: i salentini sono infatti terzultimi a quota 17 punti e dunque virtualmente retrocessi. L'Empoli è distante tre lunghezze, ma gli uomini di Mister Giampaolo non possono certamente partire battuti: la qualità non manca, soprattutto dalla cintola in su.

Probabili formazioni Empoli vs Lecce

Per i pronostici Empoli – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-1-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Cacace; Seb. Esposito; Colombo. Allenatore: D'Aversa

: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Cacace; Seb. Esposito; Colombo. Allenatore: D'Aversa LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Kaba, Pierret, L. Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo

Confrontare le quote vincente della partita Empoli - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Empoli ritorna quello di inizio stagione: sarà vittoria

Le assenze stanno complicando, e tanto, le cose a Mister D'Aversa: parliamo, infatti, di giocatori decisamente importanti come Pezzella, Zurkowski, Sazonov, Solbakken e Fazzini (quest'ultimo nel mirino di Lazio e Napoli). Nonostante questo, il tecnico - che è anche un ex del match - propone comunque un undici di qualità: in attacco i già citati Colombo ed Esposito, mentre a centrocampo spiccano gli esterni Gyasi e Cacace. In difesa, invece, c'è l'altro uomo mercato Ismajli. La qualità c'è e, allora, secondo il nostro pronostico Empoli-Lecce terminerà sul risultato di 2-0 per i padroni di casa.

Scommessa 1: risultato esatto 2-0 Empoli: 8,50 con bet365

Krstovic è l’uomo dei gol pesanti

Tra gli osservati speciali in casa Lecce non può che esserci il centravanti Krstovic. Il montenegrino è in cerca del sesto gol stagionale e, secondo la nostra previsione, riuscirà a lasciare il segno proprio nella sfida salvezza in casa dell'Empoli.

Scommessa 2; segna Krstovic: 4,40 con Sisal

Il Lecce in attacco fa paura: i salentini riusciranno a vincere

Non solo Krstovic. Il Lecce può fare affidamento su un reparto avanzato di assoluto spessore, soprattutto se si pensa alla posizione di classifica dei salentini. Tra i titolari spazio alla certezza Tete Morente e al duttile esterno Dorgu (anche lui pronto al grande salto), ma in panchina ci sono anche il nuovo acquisto Karlsson e l'usato sicuro Rebic, senza dimenticare l'argentino Pierotti. Giocatori, questi, che farebbero comodo a molte squadre di metà classifica: anche per la loro presenza, secondo il nostro pronostico Empoli-Lecce si chiuderà con l'importantissimo successo salvezza dei pugliesi.

Scommessa 3; Vittoria Lecce: 4,20 con William Hill