In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Empoli - Lecce, confronto quote dei bookmaker e consigli utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di lunedì pomeriggio.

Lo stadio Carlo Castellani, lunedì 11 dicembre, sarà il teatro del primo posticipo del lunedì, la sfida tra i padroni di casa dell’Empoli e il Lecce.

I nostri pronostici Empoli - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Empoli - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.05 1.95 1.90 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.80 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.05

Come scommettere su Empoli – Lecce: analisi match e pronostici

Sarà una vera e propria sfida salvezza la partita tra gli azzurri di Andreazzoli e i salentini allenati da Roberto D’Aversa. Entrambe le formazioni navigano nei bassifondi della classifica, e conquistare 3 punti sarebbe fondamentale per allontanarsi dalla zona calda. Anche per questo, Empoli - Lecce è una gara da seguire con attenzione.

Probabili formazioni Empoli - Lecce

Per i pronostici Empoli – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszyński, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.

Berisha; Bereszyński, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic/Piccoli, Banda.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese “ballerine”

Con rispettivamente la seconda e la quinta peggior difesa del torneo, secondo i pronostici Empoli - Lecce la partita potrebbe regalare agli spettatori una gara ricca di gol e di occasioni da una parte e dall’altra. I toscani fino ad oggi hanno concesso 26 reti agli avversari, mentre i salentini 19. Lecito aspettarsi che i due portieri saranno estremamente impegnati.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Troppe sconfitte in casa

Dopo aver subìto 5 sconfitte in casa questa stagione, l’Empoli è intenzionata a non concedere più 3 punti a chiunque venga al Castellani. Dopo la vittoriosa trasferta di Napoli, l’Empoli è stato capace di raccogliere solo un punto nelle ultime 2 gare. Il Lecce non è certamente un ospite comodo, ma gli uomini di Andreazzoli faranno di tutto per non lasciar vincere i giallorossi. Ecco perché alcuni pronostici Empoli - Lecce suggeriscono un potenziale pareggio tra le due squadre.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Nel segno del pareggio

L’ultima vittoria del Lecce risale al 22 settembre, quando i salentini si imposero per 1 a 0 sul Genoa di Alberto Gilardino al Via del Mare. Da allora per gli uomini di D’Aversa sono arrivate 4 sconfitte e 5 pareggi. Sembrano abbonati al segno X i salentini, che sono la squadra del torneo che ha pareggiato più di tutte. Sono infatti 7 i match totali finora che sono finiti in parità per i giallorossi. Quella di Empoli non sarà una trasferta semplice, e non è detto che i pugliesi non possano di nuovo accontentarsi di un punto a testa. I pronostici Empoli - Lecce ci suggeriscono una partita difficile e chiusa.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con William Hill