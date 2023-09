Pronostici Empoli - Juventus e info per scommettere: bianconeri favoriti

In questa pagina si possono consultare i pronostici Empoli - Juventus e confrontare le quote del match della seconda giornata di Serie A.

Allo stadio Castellani di Empoli domenica 3 settembre, alle ore 20.45, si giocherà il match Empoli – Juventus. Toscani ancora a zero punti e bianconeri che vogliono riscattare la grigia prova casalinga contro il Bologna.



Dopo aver cominciato il campionato col botto, con un netto 3 a 0 contro l’Udinese in Friuli, la Juventus ha conquistato soltanto un punto in casa contro il Bologna. Protagonisti di una prova incolore, gli uomini di Max Allegri vogliono subito riscattarsi contro i toscani. Ancora da valutare le condizioni dell’estremo difensore Tek Szczesny che potrebbe far spazio ancora una volta a Mattia Perin. Nessun’altra variazione nella formazione torinese, con spazio e fiducia in avanti per Chiesa e Vlahovic, con Pogba pronto a subentrare a match in corso.



Con 3 gol subìti in 2 partite e nessuna rete realizzata, l’Empoli di Paolo Zanetti ha la possibilità di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Protagonisti di una prova sontuosa lo scorso campionato, quando si imposero per 4 a 1 contro i bianconeri, gli azzurri faranno di tutto per ripetersi.



Le probabili formazioni:



EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.



I nostri pronostici per Empoli – Juventus



I nostri pronostici Empoli - Juventus bet365 Sisal William Hill Doppia chance 1X 2.15 2.19 2.20 Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.15 Risultato esatto 2 a 0 Juventus 7.50 8.25 7.50

L’Empoli vuole ripetersi

La scorsa stagione al Castellani l’Empoli si è reso protagonista di uno storico 4 a 1 ai danni della Vecchia Signora. I toscani approfittarono dello stato mentale particolare della Juve, che aveva appena ricevuto la notizia del -10 punti di penalizzazione, e non ebbero pietà dei bianconeri. La situazione attuale è chiaramente diversa, ma i giocatori dell’Empoli avranno motivazioni altissime.



Scommessa 1: doppia chance 1X: doppia chance 1X: 2,15 con bet365

Riscatto per i bianconeri

La Juventus deve dimostrare che il pareggio di Bologna è stato soltanto un lievissimo errore di percorso. I numeri sono dalla parte dei bianconeri che vogliono subito tornare alla vittoria anche per vendicare l’umiliante sconfitta subìta al Carlo Castellani il maggio scorso.

Scommessa 2: Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo: Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con Sisal

Le certezze in avanti

Con Dusan Vlahovic ancora in gol nel pareggio contro il Bologna, e con dei segnali confortanti da parte di Paul Pogba che piano piano sta ritrovando confidenza con campo e contrasti, la Juventus ha tutti i numeri per provare a far bene sul campo dell’Empoli. Senza il talismano Szczesny tra i pali ma con l’affidabile Perin a prendere il suo posto, i bianconeri sono intenzionati a non perdere altri punti preziosi.