In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 14 settembre alle 18:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

I nostri pronostici Empoli-Juventus

Il nostro pronostico Empoli - Juve bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.00 Giocatore segna nell’incontro: Vlahovic 2.20 2.00 2.00 Risultato esatto: 2-1 Juventus 8.50 8.75 7.50

Come scommettere su Empoli - Juventus analisi match e pronostici

L’Empoli punta alla salvezza, la Juventus allo Scudetto. Obiettivi agli antipodi, ma i toscani sono spesso riusciti a mettere lo sgambetto alla Vecchia Signora. Occhio, così, alla voglia di stupire dei padroni di casa, ancora imbattuti e capaci di battere la Roma all'Olimpico nell'ambito della seconda giornata di campionato.

Dal canto suo, la Juventus vuole confermare le buone indicazioni delle prime giornate: Thiago Motta sembra essere già riuscito a ridare un’identità ai bianconeri, reduci da un triennio nel segno del misero successo in Coppa Italia. Troppo poco per la squadra che, nei confini nazionali, è la più titolata della Serie A.

Probabili formazioni Empoli vs Juve

Per i pronostici Empoli-Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez, De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Solbakken, Seb. Esposito; Colombo. Allenatore: Sullo (D'Aversa squalificato)

Vasquez, De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Solbakken, Seb. Esposito; Colombo. Allenatore: Sullo (D'Aversa squalificato) JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio, Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Confrontare le quote vincente della partita Empoli-Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La difesa juventina è imperforabile, ma l’attacco è sotto esame

La nuova Juventus di Thiago Motta rispetta anche la tradizione: sì, perché parliamo di una squadra dalla vocazione offensiva ma anche fortissima in difesa, come testimonia lo zero nella casella gol subiti. Gatti e Bremer sono stati fin qui perfetti, senza dimenticare il sempre più sorprendente Savona (che questa volta dovrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio a capitan Danilo). Per l’Empoli, capace di mettere a segno due gol contro la Roma di De Rossi, la missione è di quelle complicate: Colombo e Gyasi sognano di infilare quella che fin qui è la retroguardia migliore del campionato.

Difesa in formissima, ma l’attacco - dopo il pari a reti bianche contro la stessa Roma - deve tornare a macinare gol. Riflettori puntati non solo su Dusan Vlahovic, ma anche e soprattutto su un Koopmeiners in cerca della prima gioia in bianconero. Il serbo e l’olandese, al pari del talento turco Yildiz, posso garantire almeno un gol a testa in terra toscana.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Vlahovic deve tornare bomber implacabile

Vlahovic non può andare ancora a corrente alternata. Il centravanti serbo ha bisogno di più continuità, per ritornare a vestire i panni dell'attaccante implacabile visto ai tempi della Fiorentina. In quel di Empoli, il numero 9 della Juventus appare quasi "costretto" a trovare la via del gol e stando ai pronostici Empoli - Juve potrebbe riuscirci.

Scommessa 2; Giocatore segna nell'incontro, Dusan Vlahovic: 2,00 con Sisal

Juventus, occhio che Colombo è in forma

La potenza di fuoco della Juventus è impressionante, anche se manca il funambolico Francisco Conceicao (infortunato). In ottica risultato esatto, occhio all’ipotesi di una Juve in fuga sul risultato di 2-0, appagata e poi punita nel finale da un Empoli che deve fare a meno della stella Fazzini. Un'assenza importante, ma i toscani possono fare affidamento su un centravanti efficace e in cerca di visibilità come Lorenzo Colombo, che punta al terzo gol stagionale tra Coppa Italia e Serie A.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Juventus: 8,50 con William Hill